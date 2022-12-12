الخبراء ينصحون الأستراليين بتقييم مخاطر كوفيد-19 قبل حضور حفلات عيد الميلاد ورأس السنة

النقاط الرئيسية: ينصح الخبراء بالخضوع لاختبار سريع

تم حث السكان على إقامة الحفلات في الهواء الطلق

لا يزال الأستراليون الأكبر سنًا وأولئك الذين يعيشون مع إعاقات هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة سببها كوفيد-19

لا تستطيع أكيكو بولوك المقيمة في سيدني انتظار وصول والدتها من اليابان وقضاء عيد الميلاد ورأس السنة مع أحفادها الثلاثة بعد ثلاث سنوات.





وقد تم تطعيم والدة بولوك بالكامل، لكن الأسرة تتخذ احتياطات إضافية بسبب عمرها ومرضها المزمن.





تقول بولوك لـ SBS: «لا نريد أن نكون قلقين جدًا بشأن ذلك، لكننا سنتأكد من غسل أيدينا وتعقيمها جيدًا ونعتني بصحة بعضنا البعض».





قررت الأسرة تجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات بسبب موجة كوفيد-19 الحالية في أستراليا.



عائلة بولوك. Credit: Akiko Pollock وقالت كبيرة مسؤولي الصحة في نيو ساوث ويلز، الدكتورة كيري تشانت، إن الضعفاء وكبار السن المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة يجب أن يتشاوروا مع طبيبهم حول وجود خطة آمنة للتعامل مع كوفيد 19.





أضافت الدكتورة تشانت: «قد يقدمون لك استمارة التحليل لتسهيل اختبار PCR الخاص بك وسيعلمونك ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على مضادات فيروس كوفيد-19».





أضافت: «تأكدوا من الحصول على جميع التطعيمات المطلوبة لأن هذه هي أفضل طريقة حماية ضد المرض الشديد».





وقال الأستاذ المساعد في علم الأوبئة في جامعة ديكين حسن فالي إنه يجب منح الأشخاص المعرضين للخطر خيار تقييم مخاطر الإصابة وفوائد حضور المناسبات الاجتماعية.





وقال الدكتور فالي: «لا ينبغي للمرء أن يفترض أنه يفهم الأولويات والمخاطر».



Deakin University's associate professor in epidemiology, Hassan Vally Credit: Hassan Vally وقالت رئيسة التمريض والقبالة في أستراليا، الأستاذة أليسون ماكميلان، إن كبار السن الأستراليين وأولئك الذين يعانون من إعاقات لا يزالون الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة نتيجة الإصابة بكوفيد-19.





أضافت ماكميلان: «يرجى التخطيط مسبقًا والتحقق من متطلبات الزيارة إذا قمت بزيارة أحد أفراد أسرتك في دار رعاية المعاقين أو المسنين».





وحثت السكان على مواصلة سلوكيات النظافة الصحية مثل غسل اليدين أو تعقيمها جيدًا وآداب السعال الجيدة.





الاحتياطات الواجب اتخاذها عند حضور الحفلات





قالت حكومة فيكتوريا إن السكان الذين تظهر عليهم الأعراض يجب أن يخضعوا لاختبار كوفيد-19 قبل حضور حفلات عيد الميلاد أو رأس السنة.





كما طُلب من السكان العزل لمدة خمسة أيام على الأقل إذا كانت نتيجة اختبارهم إيجابية.



وقال الدكتور فالي إن استخدام الاختبار السريع RAT قبل حضور التجمعات الاجتماعية الكبيرة يمكن أن يساعد الأشخاص الضعفاء.





«لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن تعفي نفسك من هذه التجمعات إذا كنت تعاني من أي أعراض تنفسية حالية أو لا تزال تتعافى من عدوى كوفيد الأخيرة، بغض النظر عما إذا كانت نتيجة فحصك إيجابية.»





الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استضافة حفلة





قال الدكتور فالي إنه يجب إقامة الحفلات في الهواء الطلق واتخاذ كل التدابير الممكنة للحد من انتشار كوفيد.





أضاف فالي إن «أي شيء يحسن التهوية يقلل من احتمالية انتشار التهابات الجهاز التنفسي».



ويمكن لأصحاب المنزل الذين يستضيفون الحفل زيادة التهوية باستخدام المراوح ومكيفات الهواء أو عن طريق فتح الأبواب والنوافذ.





وقال الدكتور فالي: «حدّدوا عدد الضيوف وشجعوهم على إجراء الاختبار السريع (RAT) قبل الحضور أو ارتداء كمامة في مواقف معينة».





«تأكدوا أيضًا من وجود الكثير من الغرف للضيوف وأن الأسطح يتم تنظيفها وتطهيرها كثيرًا.»





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