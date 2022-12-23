تحديثات كورونا: انتهاء ذروة الموجة الرابعة بأستراليا مع حلول عيد الميلاد

النقاط الرئيسية ولاية فيكتوريا تعلن عن توفير اختبارات كورونا السريعة مجانا للجميع حتى نهاية العام الحالي

رئيس منظمة الصحة العالمية يعرب عن قلقه من تفشي فيروس كورونا في الصين

ولاية جنوب أستراليا توزع كمامات مجانية على المواطنين اعتبارا من اليوم

أعلنت الدكتورة كيري تشانت، كبيرة مسؤولي الصحة في نيو ساوث ويلز، أن الموجة الرابعة من حالات كوفيد-19 قد بلغت ذروتها في الولاية، لكنها حذرت من أن انتقال العدوى لا يزال مرتفعًا في المجتمع.





وقالت: "ما زلنا نحث المواطنين على ارتداء الكمامات في المستشفيات ومرافق رعاية المسنين، ومن المهم أن يلتزم الناس بهذه المتطلبات في تلك الأماكن".





وأضافت "تقلل الكمامات أيضًا من المخاطر الصحية، ويُوصى بها في الأماكن المغلقة المزدحمة، حيث لا نعلم من حولنا إذا كان معرضا لخطر المرض الشديد بسبب الفيروس"



وفي سياق متصل، صرّح الدكتور جون جيرارد كبير مسؤولي الصحة في كوينزلاند، أن هناك انخفاضًا كبيرًا في معدلات تسجيل نتائج اختبارات كورونا السريعة، ومعدل إيجابية اختبار PCR، وطلبات سيارات الإسعاف، والحالات بين المقيمين في رعاية المسنين.





وأبلغت نيو ساوث ويلز يوم الجمعة عن 38,610 حالة أسبوعية جديدة مقارنة بـ 40,695 حالة في الأسبوع السابق.





وبالمثل، أبلغت فيكتوريا عن 24,238 حالة أسبوعية جديدة مقارنة بـ24,652 في الأسبوع السابق.





وكما أعلنت ولاية فيكتوريا عن اتاحة رزمتين مجانيتين من اختبارات كورونا السريعة (RATs) في أي مركز اختبار تابع للولاية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول.





ومع ذلك، ستغلق فيكتوريا جميع عيادات اختبار PCR التي تديرها الولاية وخدمات التطعيم المتنقلة اعتبارًا من 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.



بينما أعلنت ولاية جنوب أستراليا عن قيامها بتوزيع كمامات مجانية اعتبارًا من 23 ديسمبر/كانون الأول في مراكز الاختبار بالعاصمة أديلايد.





هذا ولا تزال تتطلب المستشفيات العامة والخاصة في جنوب أستراليا من الزوار ارتداء الكمامات.





بينما ستظل مراكز اختبار PCR مفتوحة خلال العطلات، ولكن قد تتغير الساعات المعتادة استجابةً لطلب الجمهور.





وعلى الصعيد الدولي، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، عن مخاوفه من تفشي فيروس كورونا في الصين.





وقال في مؤتمر صحفي "نواصل دعوة الصين لمشاركة البيانات وإجراء الدراسات التي طلبناها".



وصرّح الدكتور غبريسوس أن جائحة كوفيد-19 قد انخفضت بشكل كبير هذا العام، كما أن تفشي جدري القرود في العالم آخذ في التراجع.





وأضاف في تصريحاته معلقا "يحدونا الأمل في أن يتم الإعلان عن انتهاء حالات الطوارئ في دول مختلفة حول العالم بحلول العام المقبل. "





يأتي ذلك فيما سجلت اليابان وكوريا والولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل أكبر عدد من حالات الاصابة الأسبوعية الجديدة على مستوى العالم.





تتوفر خدمات المعلومات والطوارئ التالية خلال الإجازات:





Lifeline - 13 11 14. بالنسبة للأشخاص الصم أو ضعاف السمع، أرسل رسالة نصية إلى Lifeline على الرقم 0477131144





بوابة شباب MindMap - 1800862111





الوصول إلى خدمات الصحة النفسية - 1800629354 أو 02 6205 1065





خدمة الدعم النفسي والانتحار - 1300659467





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