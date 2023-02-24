إدارة السلع العلاجية توافق على لقاح لكوفيد-19 من موديرنا يستهدف المتحور أوميكرون

النقاط الرئيسية كانبرا ترفع شرط الإبلاغ عن نتائج الفحوصات السريعة الإيجابية في 28 شباط/فبراير

تظهر بيانات مطار سيدني أن الرحلات المحلية والدولية لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة

أبلغت منظمة الصحة العالمية عن انخفاض بنسبة 89% في حالات كوفيد حول العالم خلال الـ 28 يوماً الماضية

وافقت إدارة السلع العلاجية مؤقتاً على لقاح لكوفيد-19 من موديرنا يستهدف المتحور أوميكرون الأصلي ومتحورات BA.4 / BA.5.





مع ذلك، لا يزال اللقاح يتطلب موافقة من المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للتطعيم قبل أن يتم استخدامه كجرعة معززة للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكثر.





وكانت المجموعة الاستشارية قد وافقت بالفعل على لقاح موديرنا الذي يستهدف متحور أوميكرون الأصلي ومتحور BA.1.



من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لمعهد بيرنت بريندان كراب أمام لجنة تحقيق برلمانية أن الرسائل حول كوفيد طويل الأمد تحتاج إلى تغيير.





وقال البروفيسور كراب إن الأشخاص الذين تأثروا بكوفيد طويل الأمد شعروا بأن الحكومة تخلت عنهم.





أضاف، "هذه مجموعة تشعر بأنها مستبعدة من النقاش. تعتمد سياسة أستراليا إلى حد كبير على كوفيد الحاد، مع محاولة حماية الضعفاء".





وأظهر تحليل جديد أن الأشخاص غير الملقحين يواجهون مخاطر أعلى بمقدار ثماني مرات من دخول المستشفى وخطورة وفاة أعلى بخمس مرات من أولئك الذين حصلوا على لقاحات حديثة.



وأظهرت أحدث البيانات من مطار سيدني أن الرحلات المحلية والدولية لم تعود بعد إلى مستويات ما قبل الوباء.





مر إجمالي 3,120,000 مسافر جواً عبر مطار سيدني في كنون الثاني/يناير 2023، وهو ما يمثل حوالي 79% من المسافرين جواً الذين استخدموا المطار في كانون الثاني/يناير 2019.





على صعيد آخر، سترفع كانبرا شرط الإبلاغ عن نتائج الفحوصات السريعة الإيجابية في 28 شباط/فبراير.





وتعد العاصمة الفدرالية المنطقة الوحيدة في أستراليا التي تفرض على الأشخاص الإبلاغ عن نتائجهم الإيجابية.



يوم الجمعة، أعلنت نيو ساوث ويلز عن زيادة طفيفة في الحالات الأسبوعية. وسجلت 6,545 حالة إصابة بفيروس كورونا مقابل 6,033 حالة الأسبوع الماضي.





وأبلغت فيكتوريا عن 3,052 حالة جديدة هذا الأسبوع مقارنة بـ 3,334 حالة في الأسبوع السابق.





وقالت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير لها إن هناك انخفاضاً بنسبة 89% في حالات الإصابة بكوفيد على مستوى العالم وتراجع بنسبة 62% في الوفيات خلال الـ 28 يومًا الأخيرة مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة.





سجلت الولايات المتحدة واليابان والصين وكوريا وألمانيا أعلى حالات كوفيد على مستوى الدول.





وقالت منظمة الصحة العالمية إن الحالات الجديدة المتعلقة بـ Omicron BA.5 وسلالاتها آخذة في الانخفاض، حيث شكلت 35.3% من إجمالي الحالات الأسبوع الماضي.





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