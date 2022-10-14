أستراليا تنهي إجراءات الطوارئ لوباء كورونا اليوم. ما الذي سيتغير؟

النقاط الرئيسية أظهرت دراسة جديدة للجامعة الوطنية الأسترالية أن 1 من كل 10 أستراليين قد عانى من كوفيد طويل الأمد

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انخفاض بنسبة 10 في المائة في حالات كوفيد حول العالم

لقاح موديرنا الثنائي التكافؤ أصبح متاحاً للأستراليين

تقرير يشير إلى أن سكان غرب سيدني شعروا بالاستهداف والتمييز العنصري ضدهم أثناء عمليات الإغلاق

انتهى العزل الذاتي الإلزامي للأشخاص المصابين بكوفيد-19 في الولايات والأقاليم الأسترالية اليوم (14 تشرين الأول/أكتوبر).





كما تم إنهاء مدفوعات إجازة الكوارث الوبائية باستثناء العمال المؤقتين في قطاعات رعاية المسنين ورعاية المعاقين والرعاية الصحية للسكان الأصليين ورعاية المستشفيات.





وقالت صحة نيو ساوث ويلز إن العاملين المصابين بكوفيد-19 في البيئات عالية الخطورة يجب أن يعودوا للعمل بعد سبعة أيام وأن يكونوا خالين من الأعراض.





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ولا يزال الإبلاغ عن نتيجة الفحص السريع إلزامياً في بعض الولايات والأقاليم.





كما تم إلغاء غالبية قواعد كوفيد-29 باستثناء ارتداء الكمامات في الأماكن عالية الخطورة والتطعيم الإلزامي للعاملين في مجال الرعاية الصحية في البلاد.



وأظهرت دراسة جديدة من الجامعة الوطنية الأسترالية أن أكثر من 1 من كل 10 أستراليين مصاب بكوفيد طويل الأمد.





وقال المؤلف الرئيسي للتقرير البروفيسور نيكولاس بيدل إن الأشخاص الذين عانوا من أعراض متعددة أو عانوا من كوفيد لفترة طويلة من المرجح أن يشعروا بتراجع كبير في عافيتهم.





أصبح بإمكان الأستراليين الحصول على لقاح موديرنا ثنائي التكافؤ الذي يستهدف فيروس كورونا الأصلي ومتحور أوميكرون BA.1.





ومع ذلك، قالت مجموعة من خبراء منظمة الصحة العالمية إن البيانات الحالية لا تتيح لهم التوصية بأي لقاح ثنائي التكافؤ.





وذكرت صحيفة الغارديان أن أستراليا تخلت عن حوالي 20% من لقاحات كوفيد الشهر الماضي بسبب عدم الإقبال عليها.





ومع ذلك، لا يزال أقل من مستوى الهدر المقبول لمنظمة الصحة العالمية والذي يتراوح بين 15% و40%.



وأشار تقرير صادر عن الجامعة الكاثوليكية الأسترالية واتحاد العمال المتحد إلى أن سكان ضواحي سيدني الأكثر تعدداً من الناحية الثقافية في غرب سيدني شعروا بالاستهداف والتمييز العنصري ضدهم، مقارنةً بالضواحي الشرقية الغنية في سيدني أثناء عمليات الإغلاق.





وقال التقرير إن "سكان غرب سيدني وغيرها من المناطق المحلية التي تثير قلقهم أجبروا على التعامل مع قيود أكثر صرامة على التنقل الجسدي وحظر التجول ليلا من أي مكان آخر في سيدني".





قررت غرب أستراليا خفض عدد عيادات التطعيم التي تديرها الولاية. ولكن لا تزال اللقاحات متاحة لدى الأطباء العامين والصيدليات.





وتشير النمذجة الجديدة إلى أن الموجة التالية لجنوب أستراليا ستصل إلى الذروة في أوائل كانون الأول/ديسمبر. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون أقل حدة من سابقاتها.





ومن المتوقع أن تسجل الولاية أكبر عدد من حالات العلاج في المستشفيات في فترة عيد الميلاد.



وجد فريق عمل مستقل معني بكوفيد-19 والأوبئة الأخرى أن أصل كوفيد-19 كان "على الأرجح حيواني المصدر"، مما يعني أن الفيروس انتقل من الحيوانات إلى البشر.





إلا أن الفريق لم يجد "دليلاً يمكن التحقق منه أو موثوقاً به" على أن كوفيد-19 نشأ في مختبر.





وقالت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأخير إن عدد الحالات الأسبوعية العالمية الجديدة انخفض بنسبة 10% والوفيات بنسبة 1% للأسبوع المنتهي في 9 تشرن الأول/أكتوبر.





وسجلت ألمانيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا أعلى حالات إصابة أسبوعية على مستوى العالم.





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