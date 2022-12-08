طرد رجل من رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية والسبب لا يخطر على بال!

النقاط الرئيسية يقول كريغ نولان إنه طُرد من رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية وتُرك وحيداً في أحد مطارات ملبورن

يستخدم نولان الكرسي المتحرك بسبب إعاقته وقد صعد على متن رحلة طيران في ملبورن للعودة إلى وطنه في فنلندا

قال إنه طُلب منه النزول من الطائرة لأنه كان يسافر بمفرده

كان كريغ نولان متوجهاً إلى منزله في هلسنكي عندما تعرض للطرد من رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية ليجد نفسه وحيداً في مطار ملبورن بسبب إعاقته.





وهو مسافر قديم ووكيل سفريات سابق، ويقول إنه "محبط" من الحادث وينتظر اعتذاراً وتفسيراً لما حدث من شركة الطيران.





ولد نولان في جيلونج مصاباً بانشقاق العمود الفقري وهو عيب خلقي يفشل فيه الحبل الشوكي في النمو بشكل صحيح. وهو يحتاج إلى كرسي متحرك للتنقل، وكرسي بجانب الممر على متن أي رحلة طيران.



وتُستخدم كراسي الممر لنقل الركاب الذي يعانون من مشاكل في الحركة من كرسيهم المتحرك إلى مقعد الطائرة، ويتم استخدامها أثناء الرحلة للوصول إلى المرحاض.





يعيش نولان حالياً في هلسنكي وقد عاد إلى أستراليا في أيلول/سبتمبر. وكان من المقرر أن يسافر يوم الإثنين إلى منزله من ملبورن عبر الدوحة على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية.



صرّح نولان لأس بي أس بأنه قام بتسجيل الوصول في تلك الليلة، وأبلغ الموظفين أنه كان يسافر بمفرده وأن كرسيه المتحرك بحاجة إلى وضع علامة عليه لاستخدامه أثناء توقف الرحلة. وعند وصوله إلى البوابة، نُقل إلى كرسي لرفعه على متن الطائرة ونقله إلى مقعده.





وقال إن أحد الموظفين اتصل به وسأله عن احتياجاته أثناء الرحلة، بما في ذلك كرسي بجانب الممر والمساعدة في الوصول إلى المرحاض.





وبعد حوالي 10 دقائق، قال له موظف آخر إن عليه النزول من الطائرة. وعندما سأل عن السبب، قيل له إن القرار اتخذ لأنه يسافر بمفرده.



Craig with his partner in Helsinki, Finland. Source: Supplied / Bridget Mullahy / Craig Nolan عاد نولان إلى أستراليا كمسافر منفرد ويقول إنه معتاد على القيام بذلك.





ويزعم أنه تم رفض أي مناقشة للقرار ولم يكن أمامه خيار سوى الامتثال - "وهو ما فعلته بشكل سلمي"، على حد قوله.





كان نولان كثر السفر كلاعب دولي في تنس الطاولة لكنه قال بأنه لم يمر بتجربة كهذه من قبل.





"أبداً. لم أواجه مشكلة قط".





وقالت صديقة طفولته، بريدجيت ملاي، لقناةأس بي أس إن الحادث "غير مقبول".



"السبب الوحيد أنه يحتاج لكرسي متحرك. من الواضح أن لديهم كرسي الممر. لذا فهم يقدمون بالفعل فرصة لأشخاص مثله ليكونوا قادرين على الصعود على متن الطائرة".





الجدير بالذكر أن شركة الطيران تطلب على موقعها الإلكتروني من الركاب الذين يرغبون في السفر باستخدام كرسيهم المتحرك أو طلب مساعدة الكرسي المتحرك وإبلاغهم بذلك في وقت الحجز أو قبل 48 ساعة على الأقل من المغادرة.





كما قد يُطلب من العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة ملء "نموذج المعلومات الطبية" لتقديمه قبل 48 ساعة على الأقل من المغادرة.





وتقول الخطوط الجوية القطرية إنه لتسهيل الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن يقدم المسافرون إشعاراً مسبقاً باحتياجاتهم الخاصة، وإلا "فقد تكون أو لا تكون قادرة على استقبالهم".



'هذه الحوادث يجب أن تتوقف'

أمضى نولان بعد الحادث ليلتين في فندق بمطار ملبورن. وقال إن شركة الطيران غطت تكلفة ليلة واحدة، بينما عرضت عليه إدارة المطار ليلة ثانية.





وهو يزعم أن إدارة شركة الطيران "لم تكن على استعداد للدخول في أي نقاش آخر حول الوضع".





"حاولوا إخباري أنه لم يتم إعطائي معلومات كافية، وأن الرموز التي أدخلتها كانت خاطئة. أعرف ما هي الرموز بسبب خلفيتي كوكيل سفريات."





ولا يزال نولان ينتظر استرداد أمواله، ولم يجد بعد رحلة طيران مناسبة للعودة إلى فنلندا. وقال إنه ينتظر أيضاً اعتذاراً وتفسيراً من شركة الطيران.





أضاف: "أنا محبط. حتى منذ عودتي إلى المنزل، كان هناك العديد من الحوادث التي سمعت عنها - ليس فقط هنا، ولكن على الصعيد الدولي. ويجب أن يتوقف ذلك".





من جهتها اتصلت إس بي أس بالخطوط الجوية القطرية للحصول على تعليق.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.







توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.









يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.







