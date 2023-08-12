تمساح يتسبب بغرامة "باهضة" للجيش الأسترالي

اتُهمت وزارة الدفاع بانتهاك قوانين الصحة والسلامة الفيدرالية خلال تأدية الواجب .



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وتعرض الجنديان لهجوم من قبل تمساح أثناء نقل زورق إنزال من داروين إلى تاونسفيل للصيانة فيها في شهر آب أغسطس 2021.





وتقول هيئة تعويض العمال الفيدرالية ، كومكير ، إن الضابطين حصلوا على إذن للذهاب للصيد في شبه جزيرة كيب يورك في قارب حربي مطاطي من نوع زودياك. وبعد رسو القارب ، ذهب الجنديان للسباحة وهاجمهما تمساح يبلغ طوله 2.5 متر في المياه المالحة.





وسينظر في القضية في محكمة الصلح في برزبن في الخامس عشر من شهر أيلول سبتمبر المقبل.



