تمساح يتسبب بغرامة "باهضة" للجيش الأسترالي

اتُهمت وزارة الدفاع بانتهاك قوانين الصحة والسلامة الفيدرالية خلال تأدية الواجب .
وتعرض الجنديان لهجوم من قبل تمساح أثناء نقل زورق إنزال من داروين إلى تاونسفيل للصيانة فيها في شهر آب أغسطس 2021.
وتقول هيئة تعويض العمال الفيدرالية ، كومكير ، إن الضابطين حصلوا على إذن للذهاب للصيد في شبه جزيرة كيب يورك في قارب حربي مطاطي من نوع زودياك. وبعد رسو القارب ، ذهب الجنديان للسباحة وهاجمهما تمساح يبلغ طوله 2.5 متر في المياه المالحة.
وسينظر في القضية في محكمة الصلح في برزبن في الخامس عشر من شهر أيلول سبتمبر المقبل.