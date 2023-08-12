تمساح يتسبب بغرامة "باهضة" للجيش الأسترالي

قد تواجه قوات الدفاع الأسترالية غرامة قدرها 1.5 مليون دولار بعد أن تعرض جنديان لهجوم تمساح في أقصى شمال كوينزلاند.

A crocodile swims with a motorcycle tire stuck around its neck in the Palu river in Palu, Indonesia

Avistamiento de cocodrilo en Alemania. Se busca al reptil pero no hay pruebas de su existencia. Source: AAP

اتُهمت وزارة الدفاع بانتهاك قوانين الصحة والسلامة الفيدرالية خلال تأدية الواجب .
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وتعرض الجنديان لهجوم من قبل تمساح أثناء نقل زورق إنزال من داروين إلى تاونسفيل للصيانة فيها في شهر آب أغسطس 2021. 

وتقول هيئة تعويض العمال الفيدرالية ، كومكير ، إن الضابطين حصلوا على إذن للذهاب للصيد في شبه جزيرة كيب يورك في قارب حربي مطاطي من نوع زودياك. وبعد رسو القارب ، ذهب الجنديان للسباحة وهاجمهما تمساح يبلغ طوله 2.5 متر في المياه المالحة. 

وسينظر في القضية في محكمة الصلح في برزبن في الخامس عشر من شهر أيلول سبتمبر المقبل.

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نشر في: 12/08/2023 12:20pm
By Manal Al-Ani
تقديم: Manal Al-Ani
المصدر: SBS

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