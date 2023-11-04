إضراب آلاف موظفي شركة كراون ملبورن يلقي بظلاله على عطلة نهاية الأسبوع

Key Points إضراب موظفي شركة كراون ملبورن

تزامن الإضراب مع أحداث رياضية بارزة مثل فيكتوريا ديربي وكأس ملبورن

لم يتم التوصل إلى اتفاق محدد حتى الآن

تجتاح أمواج الإضراب عاصمة ولاية فيكتوريا، ملبورن، حيث يستعد آلاف الموظفين في شركة كراون ملبورن للدخول في إضراب عن العمل، متحدين الأجور والظروف العملية.





اتخذ هذا القرار في الوقت الذي يجري فيه العمال دراسة العرض المحدث الذي قدمته الشركة.



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ومن المقرر أن يبدأ أكثر من 3600 عامل في شركة كراون ملبورن إضرابًا في يوم السبت، من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 10 مساءً.





ويجدر بالذكر أن هذا الإضراب يتزامن مع يوم ديربي فيكتوريا، الحدث الرياضي البارز الذي يتطلب استثمارات تقدر بمليوني دولار، ويمتد على مدار عطلة نهاية الأسبوع حتى يوم الاثنين، عشية كأس ملبورن.





وستشمل فترات التوقف عن العمل أربع ساعات يوم السبت، من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، ومن الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا يوم الأحد، ومن الساعة 6 مساءً حتى الساعة 10 مساءً يوم الاثنين.





ويأتي هذا الإضراب على الرغم من توصل الشركة واتحاد العمال المتحد إلى اتفاق عشية الإضراب.



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وأعلن مايكل فولكيرت، الرئيس التنفيذي لشركة كراون ملبورن، في مذكرة نشرها يوم الجمعة في مكان العمل، عن نجاح المفاوضات بين الشركة والنقابة، ووصف النتيجة بأنها "رائعة لأعضاء الفريق".



