هجمات إلكترونية وانقطاع في الكهرباء: ما هي مخاطر وجود مزيد من السيارات الكهربائية على الطرق الأسترالية؟

النقاط الرئيسية: يقول خبراء الطاقة إن تداعيات الأمن الإلكتروني لهذه الخطوة لم يتم تحديدها بعد في المناقشة

الأستراليين سيستخدمون ما يقرب من 40 في المائة أكثر من الكهرباء بعد الاعتماد الواسع للسيارات الكهربائية

يمكن لقراصنة الإنترنت على سبيل المثال استغلال الثغرات الأمنية لإجبار جميع المركبات على الشحن في الأوقات الخاطئة

يحذر الخبراء من أن توصيل السيارات الكهربائية بشبكة الطاقة الوطنية قد يفتح الباب للهجمات الإلكترونية وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع ما لم يضبط المسؤولون إعدادات الأمان في وقت مبكر.





على الرغم من إصدار ورقة تشاور وطنية حول انتقال أستراليا إلى السيارات الكهربائية (EVs) يقول خبراء الطاقة إن تداعيات الأمن الإلكتروني لهذه الخطوة لم يتم تحديدها بعد في المناقشة.





قبل التحدث في مؤتمر الإنترنت الأسترالي في ملبورن يوم الخميس قال رئيس الطاقة والبنية التحتية في مجلس السيارات الكهربائية روس دي رانغو لـ AAP إن معالجة المشكلة أمر حيوي لمنع النتائج المكلفة أو الضارة.





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قال دي رانجو إن الأستراليين سيستخدمون ما يقرب من 40 في المائة أكثر من الكهرباء بعد الاعتماد الواسع للسيارات الكهربائية وقد يكون شحنها مرة واحدة وخلال أوقات الذروة أمرًا كارثيًا.





وفي حين يمكن لشركات الطاقة جدولة أو «تنسيق» شحن المركبات مثل أنظمة المياه الساخنة قال إن ربط هذه التكنولوجيا بالشبكة الوطنية يمكن أن يشكل تهديدات أمنية جديدة.





يمكن لقراصنة الإنترنت على سبيل المثال استغلال الثغرات الأمنية لإجبار جميع المركبات على الشحن في الأوقات الخاطئة لإحداث انقطاع في التيار الكهربائي.





«ماذا يحدث إذا قمنا ببناء نظام يتم فيه شحن المركبات الكهربائية في أوقات بعينها وبفعل فاعل مؤذي حدث شحن السيارات الكهربائية في الوقت الخطأ؟»





«هذا هو الموضع الذي تظهر فيه أهمية الأمن الإلكتروني.»



يحذر الخبراء من أن المنظمين الأستراليين بحاجة إلى مراعاة الأمن السيبراني عند توصيل السيارات الكهربائية بالشبكة الوطنية لمنع حدوث اضطرابات كبيرة. Source: AAP قال دي رانجو إنه يمكن استغلال الثغرات الأمنية في البرامج من قبل مصنعي السيارات أو مزودي البرامج أو شركات الطاقة على عكس اتصالات الطاقة التقليدية.





«إذا كان لدينا مستقبل تكون فيه وسائل الاتصال والتحكم عبر الإنترنت فهناك شكل تهديد غير موجود في الوقت الحالي».





بالإضافة إلى ذلك، قال مدير الهندسة في BlackBerry Asia Pacific جوناثان جاكسون إن العيوب الأمنية قد تم تحديدها بالفعل في معدات شحن السيارات الكهربائية في الخارج.





حددت دراسة أجرتها كلية كارلوس ألفاريز للأعمال في الولايات المتحدة ثغرات أمنية «كبيرة» في 13 من أصل 16 محطة شحن للمركبات الكهربائية بما في ذلك معايير المصادقة.





قال جاكسون: «تظهر نقاط الضعف في البرنامج أن أمامنا طريقًا طويلاً لنقطعه على المستوى العالمي وليس فقط في أستراليا، لضمان أمن نظام الطاقة».





«ليس لدينا في الواقع خيار هنا. إذا حصلنا على المكاسب المعلنة للمركبات الكهربائية التي تساعدنا على الوصول إلى الصفر الصافي (من الانبعاثات الكربونية)، فسنحتاج بالتأكيد إلى معالجة هذا الأمر».





وأشار جاكسون أيضًا إلى الهجمات الأخيرة على موردي الطاقة بما في ذلك CS Energy في كوينزلاند في نوفمبر 2021 وخط أنابيب كولونيال الأمريكي في مايو، كدليل على إمكانية استهداف الشبكة الوطنية.





ولكن حماية شبكة الطاقة في أستراليا أمر قابل للتحقيق كما قال، إذا تصرفت الهيئات التنظيمية في وقت مبكر.





وقال: «هذه قضية يمكن معالجتها ولكننا بحاجة إلى التحدث عنها الآن».





هذا وستقبل ورقة التشاور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للمركبات الكهربائية التابعة للحكومة الأسترالية الطلبات المقدمة حتى 31 أكتوبر.





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