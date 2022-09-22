جولة على أستراليا والعالم في دقيقة





طهران

قُتل 17 شخصًا في ايران منذ اندلاع الاحتجاجات قبل ستة أيام على وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بسبب "ارتدائها لباسا غير محتشم"، وفق ما قاله التلفزيون الرسمي الخميس.





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كييف

كلّف الغزو الروسي كييف منذ بدايته في 24 شباط/فبراير نحو ألف مليار دولار، حسبما قال مستشار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس في برلين.





غزة

حذرت حركة حماس الإسلامية الخميس من "معركة كبرى" في حال استمرت "الانتهاكات"الإسرائيلية في القدس و"الأعمال الاستفزازية" في المسجد الأقصى مع اقتراب احتفالات رأس السنة العبرية.





مكسيكو

هز زلزال عنيف بلغت قوته 6,9 درجات المكسيك صباح الخميس، على ما أعلن المركز الوطني للزلازل، وقُتل شخصان في العاصمة مكسيكو على اثره.





دمشق

عثرت السلطات السورية على جثث 34 مهاجراً قضوا غرقا قبالة مدينة طرطوس الساحلية في شمال غرب البلاد، فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين محتملين، وفق ما افادت وزارة الصحة السورية الخميس.





موسكو

اعلنت هيئة اركان الجيش الروسي الخميس أن نحو عشرة آلاف شخص تطوعوا في إطار التعبئة للقتال في اوكرانيا في الساعات الـ24 الاخيرة، بعد اعلان الرئيس فلاديمير بوتين في هذا الشأن.





باريس

أعربت سفيرة أرمينيا لدى فرنسا عن أسفها الخميس لأن "ينصب كل اهتمام" المجتمع الدولي نحو أوكرانيا، ونددت بعد أسبوع من القتال العنيف بـ"عدوان أذربيجان" الذي يهدد على قولها وجود بلادها، وأكدت أن "أرمينيا تعيش لحظة مفصلية وبقاؤها مهدد".





روما

يقيم ائتلاف الأحزاب اليمينية في ايطاليا، والذي يرجّح أن يحقّق فوزًا بسهولة في الانتخابات التشريعية الأحد، تجمّعًا انتخابيًا مشتركًا الخميس في روما في ختام حملة قد توصل إلى السلطة معجبة سابقة بالدكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني.





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