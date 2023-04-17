رئيس الوزراء السابق بول كيتنج يوجه النقد مجددا لوزيرة الخارجية بيني وونج معمقا الانقسام بين العمال

قام رئيس الوزراء السابق بتصعيد الخلاف مع حزبه حول موضوع الصين ومنطقة المحيط الهادئ الهندية.

Woman in glasses speaks at a lectern.

تقول بيني وونج إن الخطاب التحريضي حول تايوان خطير. Source: AAP / Lukas Coch

النقاط الرئيسية:
  • يؤدي هذا الهجوم إلى توسيع الصدع بين السيد كيتنج وحزبه بشأن موضوع سياسة أستراليا تجاه الصين
  • حذر كيتنج من أن أستراليا تواجه الآن انقسامًا استراتيجيًا
  • أشار الرئيس جو بايدن مرارًا وتكرارًا إلى أن الولايات المتحدة ستتدخل للدفاع عن تايوان من أي هجوم صيني
شن رئيس الوزراء السابق بول كيتنج هجومه الثاني على وزيرة الخارجية بيني وونغ خلال شهر، زاعمًا أن حكومة حزب العمال «لا تجيد ممارسة السياسة ولا تملك الطموح السياسي» في ما يتعلق بالشؤون الخارجية.

ويؤدي هذا الهجوم إلى توسيع الصدع بين السيد كيتنج وحزبه بشأن موضوع سياسة أستراليا تجاه الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ويأتي هذا على خلفية قرار حزب العمال بتعميق العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة وبريطانيا من خلال اتفاقية AUKUS الخاصة بالغواصات النووية التي تبلغ قيمتها 368 مليار دولار.

وفي حديثها إلى نادي الصحافة الوطني يوم الاثنين، وصفت السناتور وونج السياسيين الذين يناقشون علنًا الحرب المحتملة على تايوان بأنهم يشاركون في «لعبة خطيرة» وحذرت من أن الصراع في المنطقة سيكون «كارثيًا للجميع».
Old man in suit and tie.
شن بول كيتنغ هجومه الثاني على بيني وونغ في غضون شهر. Source: AAP / بيانكا دي مارشي
لكنها انتقدت أيضًا السيد كيتنج بسبب
تجاهله أهمية جيران أستراليا
خلال ظهوره في نادي الصحافة الشهر الماضي، عندما انتقد أداءها فيما يتعلق بسياسة أستراليا في المحيط الهادئ.

وقالت السناتور وونج: «من حيث اللهجة والمضمون، قلل من إرثه ومن الموضوع على حد سواء».
في غضون ساعات من إلقاء كلمتها، اتهم رئيس الوزراء السابق السناتور وونج بأنها لا تملك أدنى فكرة حول كيفية موازنة القوة الأمريكية التاريخية مع النفوذ الصيني المتزايد في منطقة المحيط الهادئ والهندي.

وحذر كيتنج من أن أستراليا تواجه الآن انقسامًا استراتيجيًا قائلاً إن أولويتها يجب أن تكون تشجيع واشنطن وبكين على «إيجاد نقاط توافق».

ورفضت السناتور وونج ما وصفته بالثنائية «السوداء والبيضاء» بين الانحياز إلى الولايات المتحدة والصين، لكنها قالت إن دول المحيط الهادئ لا تريد «العيش في منطقة مغلقة وهرمية» تسيطر عليها قوة واحدة.
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وحذر السفير الصيني لدى أستراليا شياو تشيان العام الماضي من أن بكين مستعدة لاستخدام «جميع الوسائل اللازمة» لتوحيد تايوان مع الصين.

واعترفت السناتور وونج بأن بكين تقوم بحشد عسكري ضخم في المنطقة «مع القليل من الشفافية» بشأن نواياها، محذرة من أن خطر سوء التقدير خلق «أكثر الظروف صعوبة منذ عقود».

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نشر في: 18/04/2023 8:26am
By Finn McHugh
المصدر: SBS
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