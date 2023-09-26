دانييل أندروز يعلن استقالته من رئاسة حكومة ولاية فيكتوريا

في تطور مفاجئ، أعلن دانييل أندروز أنه سيتنحى عن منصب رئيس وزراء ولاية فيكتوريا بعد ما يقرب من عقد من الزمن.





وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء، قال أندروز إنه سيستقيل من منصب كرئيس لحكومة الولاية وكنائب عن منطقة مولجراف، اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء الأربعاء.





حيث أعلن ذلك في مؤتمر صحفي خارج البرلمان وبجانبه زوجته كاث، وقال: "لقد كان هذا المنصب شرفاً وامتيازاً في حياتي".





وأضاف: "لقد عرفت دائماً أن هذه اللحظة ستحدث، وقد حان وقت الرحيل ومنح هذا الامتياز وهذه المسؤولية المذهلة لشخص آخر."





"إنها ليست مهمة سهلة أن تكون رئيساً لولاية فكتوريا، هذه ليست شكوى بل مجرد حقيقة، الأمر يتطلب الكثير منك ومن عائلتك، وبالطبع الوقت محدود، لذلك الآن هو الوقت المناسب للابتعاد".





وقال إن رئيس الوزراء القادم سيتم تحديده من قبل التجمع أو أعضاء حزب العمل.





من الجدير بالذكر أن أندروز أصبح رئيساً للوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2014، وكان قد قاد حزب العمال إلى انتصارين آخرين في عامي 2018 و2022.





