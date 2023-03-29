حملة انتقادات للسرية التي تحيط بزيارة دانيال أندروز إلى الصين

النقاط الرئيسية سافر رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز إلى الصين في رحلة تستغرق أربعة أيام لجذب الطلاب الصينيين إلى الولاية

لكنه تعرض لانتقادات بسبب فشله في دعوة وسائل الإعلام الأسترالية لمرافقته في الرحلة

الناشطون يقولون إنهم "منزعجون" من القرار وبإن من المصلحة العامة أن تكون وسائل الإعلام حاضرة

أعلن مكتب دانيال أندروز من سيلتقي بهم رئيس الحكومة الفيكتوري في اليوم الأول لزيارة له للصين تستغرق أربعة أيام وسط انتقادات بسبب عدم دعوة أي وسائل إعلام أسترالية إليها.





وصل أندروز إلى الصين صباح يوم الثلاثاء وسيزور مقاطعات بكين وجيانغسو وسيشوان، في محاولة لجذب الطلاب الدوليين الصينيين إلى فيكتوريا.





وأظهر جدول لبرنامج الزيارة نشره مكتبه بعد ظهر الثلاثاء أنه سيلتقي بمفوض فيكتوريا في الصين الكبرى، بريت ستيفنز، وسفير أستراليا لدى الصين غراهام فليتشر، ونائب رئيس جمعية الشعب الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية لي كسوكوي، ووزير التعليم الصيني هواي غينبينغ، وعمدة بكين يين يونغ.





ولم يتضمن الجدول أي تفاصيل أخرى.





وأثارت زيارة أندروز انتقادات من دعاة حرية الصحافة والمعارضة الفيدرالية، حيث وصفها المتحدث باسم المعارضة لشؤون الهجرة دان تيهان بأنها "محاطة بالسرية".



Victorian Premier Daniel Andrews visited Beijing in 2015. Source: Twitter / Daniel Andrews وأدان بيتر غريست، الرئيس والناطق باسم التحالف من أجل حرية الصحفيين، قرار زعيم الولاية باستبعاد الصحافة، قائلا إنه "غير ملائم في نظام ديمقراطي".





وكان البروفيسور غريست قد سُجن لمدة 13 شهراً في مصر أثناء عمله كصحفي في قناة الجزيرة عام 2013 بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة ومساعدة جماعة الإخوان المسلمين. وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات لكن تم ترحيله لاحقاً إلى أستراليا في شباط/فبراير 2016.





وقال إنه من غير الملائم أن يسافر أندروز بدون صحافة مستقلة.





وسوف تكون زيارة أندروز الأولى لمسؤول أسترالي رفيع إلى الصين منذ توقيع صفقة AUKUS وسط تصاعد التوترات بين البلدين.





ودافعت نائبة رئيس حكومة فيكتوريا جاسينتا آلان عن قرار عدم دعوة وسائل الإعلام المحلية. وقالت إنها كانت "رحلة عمل إلى حد كبير" ولإن أندروز "يتسم بالشفافية".





وقال اتحاد الإعلام الأسترالي، إنه "منزعج" من قرار أندروز "عدم دعوة وسائل الإعلام لمرافقته في زيارته للصين".



من جهته قال تيهان إنه يشعر بالقلق من أن وسائل الإعلام التي تديرها الدولة في الصين هي وحدها التي ستغطي الزيارة.





وصرّح تيهان لشبكة سكاي نيوز: "يجب أن يوضح الغرض، ولماذا هو ذاهب، وما هي النتائج التي يسعى لتحقيقها لولاية فيكتوريا من هذه الزيارة السرية التي لن يصطحب فيها أي مراسلين".





وسجنت الصين أكبر عدد من الصحفيين في العالم وفقاً لتقرير صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود عام 2022، حيث يوجد 110 في السجن حالياً.





وقال البروفيسور غريست إنه يأمل أن يكون الصحفي الأسترالي الصيني المولد تشينج لي والمؤلف يانغ هينج جون، وهما من بين السجناء في الصين، على رأس جدول أعمال رئيس الحكومة.





تأتي الزيارة بعد عامين من قيام حكومة موريسون السابقة بإلغاء اتفاقية فيكتوريا مع بكين، والتي تم تصنيفها على أنها جزء من استراتيجية الصين العالمية للبنية التحتية "الحزام والطريق".



وتهدف الاتفاقية التي تم إبرامها في عام 2019 إلى تعزيز مساهمة الشركات الصينية في برنامج البنية التحتية لفيكتوريا ودعم أنشطة الشركات الأسترالية في الصين.





ومن المقرر أيضا أن يسافر مساعد وزير التجارة تيم أيريس إلى الصين هذا الأسبوع لمناقشة قضايا الطاقة والتجارة ضمن منتدى بواو للحوار الآسيوي.





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