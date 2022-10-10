مقتل 11 مدنيا في قصف روسي غير مسبوق على المدن الأوكرانية والعالم يندد

النقاط الرئيسية: دمرت الصواريخ التقاطعات والحدائق والمواقع السياحية في العاصمة كييف

قال مسؤولون أوكرانيون إن 11 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات وانقطعت الكهرباء عن أجزاء من البلاد

قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه أمر بشن ضربات "واسعة النطاق" بعيدة المدى بعد هجوم على الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم

أمطرت روسيا صواريخ كروز على المدن الأوكرانية المزدحمة فيما وصفته الولايات المتحدة بـ "الضربات المروعة" مما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير محطات الكهرباء والتدفئة فيما يعتقد أنه أكبر هجماتها الجوية منذ بداية الحرب.





ودمرت الصواريخ التقاطعات والحدائق والمواقع السياحية في العاصمة كييف ووردت أنباء عن انفجارات في لفيف وترنوبل وجيتومير في غرب أوكرانيا ودنيبرو وكريمنشوك في الوسط وزابوريزهزيا في الجنوب وخاركيف في الشرق.





وقال مسؤولون أوكرانيون إن 11 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات وانقطعت الكهرباء عن أجزاء من البلاد.





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وتسابق الالاف من السكان الى الملاجئ بينما دقت صافرات الانذار خلال اليوم.





كان وابل العشرات من صواريخ كروز التي تم إطلاقها من الجو والبر والبحر أكبر موجة من الضربات الجوية لضرب مواقع بعيدة عن خط المواجهة - على الأقل منذ الغارات في اليوم الأول للحرب 24 فبراير.





قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه أمر بشن ضربات "واسعة النطاق" بعيدة المدى بعد هجوم على الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي تم ضمها في مطلع الأسبوع وهدد بمزيد من الضربات في المستقبل إذا ضربت أوكرانيا الأراضي الروسية.





وقال "إن ترك مثل هذه الأعمال دون رد هو ببساطة مستحيل" زاعمًا وقوع هجمات أخرى غير محددة على البنية التحتية للطاقة الروسية.





وزعمت المخابرات العسكرية الأوكرانية أن الأوامر بالهجمات الروسية صدرت في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.





وقالت: "تم تحديد أهداف البنية التحتية المدنية الحيوية والمناطق الوسطى من المدن الأوكرانية المكتظة بالسكان كأهداف".





وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه تم اختيار التوقيت عمدا لقتل الناس وكذلك لضرب شبكة الكهرباء في أوكرانيا.





وقال رئيس وزرائه إن 11 هدفا رئيسيا للبنية التحتية تعرض للقصف في ثماني مناطق مما أدى إلى انقطاع الكهرباء أو المياه أو التدفئة في أجزاء من البلاد.





قال زيلينسكي: "إنهم يحاولون تدميرنا ومسحنا من على وجه الأرض".





هذه الهجمات قتلت وجرحت مدنيين ودمرت أهدافا دون أي غرض عسكري. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان "إنهم يظهرون مرة أخرى الوحشية المطلقة لحرب بوتين غير الشرعية على الشعب الأوكراني".





قبل بدء الجمعية العامة نددت الأمم المتحدة بالقصف الروسي الدامي، غير المسبوق منذ أشهر، والذي استهدف كييف ومدن أخرى صباح الاثنين.





وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان "هذا يمثل تصعيدا آخر غير مقبول للحرب وكالعادة يدفع المدنيون الثمن الأكبر."





هذا وتدرس الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارا من بعد ظهر الإثنين قرارا يندد بضم روسيا أربع مناطق أوكرانية.





ويأمل الغربيون من خلال القرار الذي سيطرح للتصويت هذا الأسبوع، إثبات عزلة موسكو على الساحة الدولية.





وقد تعرض الكرملين لما اعتبر إهانة قبل يومين عندما دمر انفجار الجسر الذي بناه بعد الاستيلاء على شبه جزيرة القرم في عام 2014.





واحتفلت أوكرانيا التي تعتبر الجسر هدف عسكري يدعم المجهود الحربي الروسي بالانفجار دون أن تعلن مسؤوليتها رسميًا.





وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الضربات بـ "المروعة" وكرر هو وبايدن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.





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