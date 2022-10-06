مسلح يقتل 37 شخصا معظمهم من الأطفال في حضانة في تايلاند

النقاط الرئيسية: أمر رئيس الوزراء برايوت تشان اوتشا بفتح تحقيق بعد هذه المجزرة "الرهيبة"

الشرطي السابق بانيا خمراب البالغ من العمر 34 عامًا عاد إلى منزله وقتل زوجته وطفله

تايلاند هي واحدة من دول العالم التي لديها أكبر عدد من الأسلحة المتداولة

أقدم ضابط شرطة سابق على اقتحام حضانة أطفال في شمال تايلاند الخميس وقتل 37 شخصا على الأقل معظمهم أطفال قبل ان ينتحر ويقتل عائلته فيما أمر رئيس الوزراء برايوت تشان اوتشا بفتح تحقيق بعد هذه المجزرة "الرهيبة".





فتح المهاجم الذي كان يحمل سلاحا ناريا ومسدسا وسكينا، النار على الحضانة في إقليم نونغ بوا لامبو عند الساعة 5:30 مساءا قبل ان يفر من الموقع بشاحنة.





وقال الكولونيل في شرطة الاقليم جاكابات فيجيترايثايا إن الشرطي السابق بانيا خمراب البالغ من العمر 34 عامًا عاد إلى منزله وقتل زوجته وطفله بعد الهجوم.





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An armed police officer standing guard as relatives of the victims of a mass shooting gather at a childcare centre in Nong Bua Lamphu province, northeastern Thailand. The age range of the children at the daycare centre is from two to five years, a local official said. Credit: Ruamkatanyu Foundation وأفادت الشرطة ان حصيلة إطلاق النار بلغت 37 قتيلا حتى الآن.





وأوضح فيجيترايثايا لوكالة فرانس برس أن حصيلة المذبحة 37 قتيلا و12 جريحا بينهم ثلاثة إصابتهم خطيرة.





وكتب رئيس الوزراء التايلاندي على حسابه على فيسبوك "بخصوص الحادث الرهيب في إقليم نونغ بوا لامبو، أود أن أعبر عن حزني الشديد وأقدم تعازي لعائلات الاشخاص الذين قتلوا او اصيبوا".





وكان مطلق النار بانيا خمراب أقيل من منصبه بصفة لفتانت-كولونيل السنة الماضية بسبب مشاكل مرتبطة بالمخدرات.





وقالت الشاهدة باوينا بوريشان (31 عاما) التي كانت على دراجتها النارية قرب محلها لوكالة فرانس برس "حاول صدم أشخاص آخرين على الطريق. اصطدم بدراجة نارية وأصيب شخصان. هرعت بعيدا". وأضافت "كان هناك دماء في كل مكان".





وكانت الحصيلة الأولية اشارت الى سقوط 20 قتيلا على الأقل قبل أن تبدأ بالارتفاع تدريجيا.





تايلاند هي واحدة من دول العالم التي لديها أكبر عدد من الأسلحة المتداولة.





وقد وقع إطلاق نار نفذه ضابط بالجيش في شباط/فبراير 2020 في تايلاند في مركز تجاري في ناخون راتشاسيما ما أدى إلى مقتل 29 شخصا.





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