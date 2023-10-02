هل تدفع الحيوانات الأليفة ثمن ارتفاع تكلفة المعيشة في أستراليا؟

ازدادت تربية الحيوانات الأليفة في أستراليا خلال جائحة كورونا، ولكن في ظل أزمة تكلفة المعيشة الحالية يكافح الكثيرون لرعاية حيواناتهم الأليفة أو يستسلمون للظروف ويضطرون للتخلي عنهم.

A young woman in a pink jumper sits on the floor with her dog and checks her finances. They book look sad.

There's been a huge increase in the number of pets in Australia since the COVID-19 pandemic, and almost half of us have had to cut back on the money we spend on them. Source: Getty / urbazon

أصيب الموظفون في "بيت سيدني للكلاب والقطط" بالصدمة عندما وجدوا حقيبة تُركت على باب المبنى، ووجدوا فيها قطة بساق مكسورة تعاني من الجفاف الشديد والإسهال.

أطلق الفريق اسم "بيني لين" على القطة، وأجروا لها عملية جراحية معقدة ومكلفة لتتمكن من المشي مرة أخرى، واعتنوا بها حتى تبنتها إحدى ممرضات الملجأ.
A ragdoll cat with a bandaged front left foot standing on a surgery table.
Penny Lane was dumped at a shelter, scared and confined in a cat backpack and with a complex fracture in her leg. Source: Supplied
وقالت ميليسا بن، المدير العام للبيت، لـ SBS Insight: "من الواضح أن أصحابها أصابهم اليأس من أن تحصل قطتهم على الرعاية التي تحتاجها".

"لقد جاءت ومعها دواء، حيث من الواضح أنه تم وصفه لها من قبل طبيب بيطري. ومن المتوقع أن الطبيب أخبرهم أن القطة بحاجة إلى عملية جراحية تكلف آلاف الدولارات، وهذا ليس خياراً لشخصٍ يعاني مالياً".

هناك الكثير من القصص المماثلة في ملاجئ الحيوانات الأليفة في جميع أنحاء البلاد، حيث يعاني الأستراليون من ارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات المرتفعة وأقساط الرهن العقاري الكبيرة.

بالإضافة إلى سهولة حصول الأشخاص الذين ليس لديهم حيوانات أليفة على عقارات في سوق الإيجارات، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة في ظل أزمة السكن.

يستقبل "بيت سيدني للكلاب والقطط" حوالي 100 مكالمة هاتفية كل أسبوع من الأشخاص الذين يحتاجون أو يرغبون في تسليم حيواناتهم.
A brown kelpie dog sitting on the ground. A woman is patting the dog and there are two women kneeling next to her. Five people are standing behind.
Magenta spent 843 days - more than two years - in a shelter waiting to be adopted. Source: Supplied
 في حين تتلقى RSPCA NSW عشرين مكالمة يومياً تتعلق بتسليم حيوانات أليفة، مع وجود أكثر من 1200 حيوان مدرجين أساساً في قائمة الاستلام، في انتظار توفير مكان لهم في المأوى.
A graphic showing the expected costs of owning a cat and a dog.
The costs of looking after a pet can come to a shock for many families who don't do their research before bringing an animal home. Source: SBS
ووفقا لشركة Animal Medicines Australia، ارتفع عدد الأسر الأسترالية التي لديها حيوان أليف من 61% في عامي 2016 و2019 إلى 69% اليوم. وهذا يعني أن 6.9 مليون أسرة لديها حيوان أليف، ويقدر عدد الحيوانات الأليفة بـ 28.7 مليون.
A graphic showing the breakdown in costs of owning a pet.
Research has shown nearly half of pet owners have cut back spending on their furry friends to save money. Source: SBS
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نشر في: 2/10/2023 3:01pm
By Caroline Riches
تقديم: Dima Alkaed
المصدر: SBS
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