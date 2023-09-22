وفد أسترالي للوقوف أمام محاكمة مؤسس ويكيليكس

Assange claims victory after Sweden drops rape investigation

Julian Assange speaks from the balcony of the Ecuadorian embassy in London Picture date: Friday May 19, 2017. See PA story Dominic Lipinski/PA Wire Source: Press Association

اتحدتّ مجموعة من النواب الفيدراليين في أستراليا من مختلف الأحزاب السياسية، للوقوف أمام القضاء الأمريكي في محاكمة مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، وهو الأسترالي الذي كان قد نشر مجموعة من الوثائق السرية قبل أكثر من عقد من الزمن.
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حيث توجه وفد ضم شخصيات سياسية بارزة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وطالبوا بوقف إجراءات الترحيل المستمرة ضد أسانج ومحاولة إقناع الولايات المتحدة الأمريكية إسقاط اتهامات التجسس الموجهة إليه.
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وعبّر أعضاء الوفد أن الرحلة تسير على ما يرام، وأنه تم استقبالهم بشكل جيد وسيواصلون القيام بأفضل ما بوسعهم حتى يتمكن جوليان من العودة إلى منزله وإمضاء عيد الميلاد مع أسرته وأطفاله.

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نشر في: 22/09/2023 12:49pm
آخر تحديث: 22/09/2023 12:52pm
تقديم: Dima Alkaed
المصدر: SBS

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