وفد أسترالي للوقوف أمام محاكمة مؤسس ويكيليكس

اتحدتّ مجموعة من النواب الفيدراليين في أستراليا من مختلف الأحزاب السياسية، للوقوف أمام القضاء الأمريكي في محاكمة مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، وهو الأسترالي الذي كان قد نشر مجموعة من الوثائق السرية قبل أكثر من عقد من الزمن.



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حيث توجه وفد ضم شخصيات سياسية بارزة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وطالبوا بوقف إجراءات الترحيل المستمرة ضد أسانج ومحاولة إقناع الولايات المتحدة الأمريكية إسقاط اتهامات التجسس الموجهة إليه.



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وعبّر أعضاء الوفد أن الرحلة تسير على ما يرام، وأنه تم استقبالهم بشكل جيد وسيواصلون القيام بأفضل ما بوسعهم حتى يتمكن جوليان من العودة إلى منزله وإمضاء عيد الميلاد مع أسرته وأطفاله.



