اللجنة الملكية للإعاقة تسلم تقريرها النهائي وتخرج بـ222 توصية

النقاط الرئيسية: تم نشر التقرير النهائي للجنة الملكية للإعاقة وتوصياتها البالغ عددها 222 توصية

أوصت اللجنة الملكية بإنشاء منتدى الأمم الأولى للإعاقة

بدأت اللجنة الملكية عملها في عام 2019

بعد أكثر من أربع سنوات من جلسات الاستماع العامة والجلسات الخاصة والمذكرات المكتوبة، تم نشر التقرير النهائي للجنة الملكية للإعاقة وتوصياتها البالغ عددها 222 توصية، بما في ذلك تقديم قانون جديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، للجمهور اليوم.





أوصت اللجنة الملكية بإنشاء منتدى الأمم الأولى للإعاقة، وزيادة الاستثمار في القوى العاملة ذات الإعاقة في الأمم الأولى، وتحسين الوصول الآمن ثقافيًا إلى خدمات مثل دعم NDIS.





وأوصى التحقيق بالتخلص التدريجي من التعليم المنفصل وما يسمى بالمدارس الخاصة بحلول عام 2051، والعمالة المنفصلة بحلول عام 2034، والمنازل الجماعية بحلول عام 2038.



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وقد كان المدافعون عن حقوق أصحاب الإعاقة، الذين ناضلوا لعقود من أجل بدء التحقيق، ينتظرون التقرير بفارغ الصبر.





رحبت First Peoples Disability Network بتوصيات اللجنة الملكية المعنية بالإعاقة لمعالجة التهميش الفريد الذي يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة من الأمم الأولى.





يقول الرئيس التنفيذي لشبكة First Peoples Disability Network، داميان غريفيس، الذي قدم أدلة إلى اللجنة، إنه ينبغي تنفيذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.





"إن إنشاء منتدى الأمم الأولى للإعاقة هو مفهوم جيد، وهو أمر بالغ الأهمية حقًا...التوصية هي أن يبدأ ذلك بحلول شهر مارس من العام المقبل، ونحن حريصون تمامًا على البدء في ذلك في أقرب وقت ممكن."





هذا وقد بدأت اللجنة الملكية عملها في عام 2019، وعقدت 32 جلسة استماع عامة درست خلالها تجارب 4.4 مليون أسترالي يعانون من الإعاقة.



