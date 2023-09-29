اللجنة الملكية للإعاقة تسلم تقريرها النهائي وتخرج بـ222 توصية

بدأت اللجنة الملكية عملها في عام 2019، وعقدت 32 جلسة استماع عامة درست خلالها تجارب 4.4 مليون أسترالي يعانون من الإعاقة.

DISABILITY ROYAL COMMISSION FINAL REPORT

Chair of the Royal Commission Ronald Sackville (right) delivers the Disability Royal Commission's Final report to Australian Governor-General David Hurley at Government House in Canberra, Thursday, September 28, 2023. Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية:
  • تم نشر التقرير النهائي للجنة الملكية للإعاقة وتوصياتها البالغ عددها 222 توصية
  • أوصت اللجنة الملكية بإنشاء منتدى الأمم الأولى للإعاقة
  • بدأت اللجنة الملكية عملها في عام 2019
بعد أكثر من أربع سنوات من جلسات الاستماع العامة والجلسات الخاصة والمذكرات المكتوبة، تم نشر التقرير النهائي للجنة الملكية للإعاقة وتوصياتها البالغ عددها 222 توصية، بما في ذلك تقديم قانون جديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، للجمهور اليوم.

أوصت اللجنة الملكية بإنشاء منتدى الأمم الأولى للإعاقة، وزيادة الاستثمار في القوى العاملة ذات الإعاقة في الأمم الأولى، وتحسين الوصول الآمن ثقافيًا إلى خدمات مثل دعم NDIS.

وأوصى التحقيق بالتخلص التدريجي من التعليم المنفصل وما يسمى بالمدارس الخاصة بحلول عام 2051، والعمالة المنفصلة بحلول عام 2034، والمنازل الجماعية بحلول عام 2038.
اقرأ المزيد

إطلاق الهيئة الملكية للتحقيق بالإساءات تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة

وقد كان المدافعون عن حقوق أصحاب الإعاقة، الذين ناضلوا لعقود من أجل بدء التحقيق، ينتظرون التقرير بفارغ الصبر.

رحبت First Peoples Disability Network بتوصيات اللجنة الملكية المعنية بالإعاقة لمعالجة التهميش الفريد الذي يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة من الأمم الأولى.

يقول الرئيس التنفيذي لشبكة First Peoples Disability Network، داميان غريفيس، الذي قدم أدلة إلى اللجنة، إنه ينبغي تنفيذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

"إن إنشاء منتدى الأمم الأولى للإعاقة هو مفهوم جيد، وهو أمر بالغ الأهمية حقًا...التوصية هي أن يبدأ ذلك بحلول شهر مارس من العام المقبل، ونحن حريصون تمامًا على البدء في ذلك في أقرب وقت ممكن."

هذا وقد بدأت اللجنة الملكية عملها في عام 2019، وعقدت 32 جلسة استماع عامة درست خلالها تجارب 4.4 مليون أسترالي يعانون من الإعاقة.

أكملوا الحوار على حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر 
و
انستغرام.

شارك
نشر في: 29/09/2023 3:27pm
المصدر: SBS
الموضوع
Royal Commission

اخترنا لك

13:26
Dr Kareem main.jpg

الدكتور كريم مروان:هاجر الى استراليا قبل عشرين عاما واصبح اليوم واحدا من اهم خبراء الجراحة بالروبوت

15:01
Untitled design.png

'الجرح الأم': كتاب لأماني حيدر عن جرح مقتل والدتها الذي لم يلتئم بعد

07:33
Housing costs are rising for families in Australia.

توقعات صادمة بارتفاع كبير في اسعار المنازل خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة

Two clocks, one showing three o'clock, the other showing two o'clock

متى يبدأ التوقيت الصيفي ولماذا لا تتبعه كل أستراليا؟

10:57
campaign image.jpg

البروفيسور أحمد الربيعي: 'الكشف المبكر لسرطان الأمعاء يخفض الوفيات بنسبة 11%'

05:16
Australia Budget

تحقيق بالتلاعب بالأسعار في أستراليا وسط قلق مستمر من ارتفاع كلفة المعيشة

10:46
tiba picture.jpg

'هنا أنت مميز باختلافك': طبيبة عراقية هربت من بطش داعش إلى أحضان أستراليا

14:10
Caline ed.png

'شعرت أني في عالم آخر': لماذا تفضل بعض السيدات العربيات في أستراليا الحفلات النسائية؟