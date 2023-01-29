الصربي نوفاك دجوكوفيتش يفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس ويعود لصدارة التصنيف العالمي

النجم الصربي يصف الفوز بأنه "النصر الأعظم" في حياته

Novak Djokovic is through the round 4 of the Australian Open 2020

Novak Djokovic is through the round 4 of the Australian Open 2020 Credit: Australian Open

عاد الصربي نوفاك دجوكوفيتش الى القمة بتتويجه الأحد في ملبورن بلقبه العاشر في بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، اثر تغلبه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-3 و7-6 (7-4) و7-6 (7-5) في المباراة النهائية، معادلا الرقم القياسي في عدد الالقاب في الـ"غراندسلام" والمسجل باسم الاسباني رافايل نادال (22 لقباً).

وقال دجوكوفيتش عقب التتويج حاملا كأس البطولة ومرتديا سترة تحمل الرقم 22 على الصدر "يجب أن أقرص نفسي لأنني لا أصدق ذلك. فريقي فقط يعرف ما مررنا به في الأسابيع الأربعة إلى الخمسة الماضية. لهذا السبب هذا هو أفضل فوز في مسيرتي!".

وأضاف متوجها الى جهازه التدريبي في المدرجات "يا لها من مغامرة! أتمنى أن تسامحوني على كل ما فعلته لكم طوال هذه السنوات وهذه الكأس ملككم بقدر ما تخصني".

ووصف النجم الصربي فوزه بالطولة بأنه "النصر الأعظم" في حياته.
Novak Djokovic
Novak Djokovic Source: AAP
بعد طرده من أستراليا العام الماضي قبل بدء البطولة على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لم يستطع دجوكوفيتش سوى رؤية العودة القوية لنادال الذي خطا خطوة للأمام في السباق على ألقاب الـ"غراندسلام" بتتويجه الحادي والعشرين في استراليا (20 لكل من دجوكوفيتش وفيدرر). بعد بضعة أشهر، نال الإسباني لقبه الـ22 في رولان غاروس.

عاد دجوكوفيتش الى البطولات الاربع الكبرى عبر بوابة ويمبلدون التي توج بلقبها لكنه مُنع من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في فلاشينغ ميدوز بسبب اصراره على عدم تلقي اللقاح، وبالتالي انتظر البطولة الاسترالية مطلع العام الحالي لمعادلة الماتادور نادال.

استحالة لعبه في استراليا والولايات المتحدة وعدم احتساب النقاط الموزعة في ويمبلدون، جعلاه يفقد مكانه في صدارة التصنيف العالمي العام الماضي. استعادها الأحد وسيبدأ أسبوعه الـ374 الاثنين في أعلى التسلسل الهرمي العالمي، وهو رقم قياسي جديد. يحمل ايضا منذ عام 2021 الرقم القياسي في عدد المواسم التي انهاها في صدارة التصنيف.

وعلق دجوكوفيتش قائلاً "كنت أحلم عندما كنت طفلاً أن أفوز ببطولة ويمبلدون وأن أصبح رقم واحد عالميا. تحقق كلاهما في عام 2011. لا أستطع أن أتخيل أني سأكون هنا بعد اثني عشر عامًا... ومع ذلك لدي خيال كبير".

 




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نشر في: 30/01/2023 7:48am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS, AFP

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