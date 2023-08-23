هل الأستراليون هم أكبر مستهلكي الكوكايين في العالم؟

من المعروف أن الكوكايين من أكثر المخدرات رواجاً في أستراليا، ويقال إنه المخدر المفضل لدى الأستراليين، مع العلم أن هذا غير صحيح.





وتشهد تجارة الكوكايين في استراليا حروباً بين العصابات مما تسبب في تزايد أعمال العنف، وهي ظاهرة تشهدها البلاد كل بضعة أعوام.





في حزيران/يونيو الماضي، قُتل أحد أعضاء العصابات بالرصاص في موقف للسيارات في Bondi Junction في سيدني. وتلا ذلك سلسلة من حوادث إطلاق النار الأخرى.





وفي أواخر تموز/يوليو، أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز عن إنشاء فريق للتحقيق في الروابط المحتملة بين العنف وتجارة المخدرات والأشخاص المستهدفين بعمليات الاغتيال.



The findings from wastewater analysis. دفعت هذه الأحداث المتتالية أحد أعضاء البرلمان من حزب الخضر في نيو ساوث ويلز هذا الشهر للدعوة إلى تنظيم سوق الكوكايين، حيث يزعم الكثيرون أنه يوجد في أستراليا أكبر عدد لمتعاطي المخدرات في العالم، مع العلم أن الوقائع لا تدعم بالضرورة هذه المزعم.





هل حقاً الأستراليون هم أكبر مستهلكي الكوكايين في العالم؟





الإجابة ليست بهذه البساطة!





يقوم البرنامج الوطني الأسترالي بأخذ عينات من مياه الصرف الصحي في استراليا لرصد عدد عقاقير المخدرات المستخدمة وذلك بأخذ عينات من مياه المراحيض في 27 دولة حول العالم.





وتحتل أستراليا المركز الثامن عشر في القائمة التي تتصدرها بلجيكا، تليها هولندا وإسبانيا وسويسرا والدنمارك. وهذا هو التقرير الذي تستعين به الشرطة الفيدرالية الأسترالية ولجنة الجرائم في نيو ساوث ويلز لقياس مستوى أداء أستراليا على مستوى العالم.



لكن تقرير الأمم المتحدة العالمي عن المخدرات لعام 2023 أشار إلى أن استخدام الكوكايين خلال العام الماضي في أستراليا ونيوزيلندا كان الأعلى في العالم، إلا أنه وجد أيضاً أن معظم الأستراليين الذين استخدموا الكوكايين قد تعاطوه بشكل عرضي بينما الأشخاص في بلدان أخرى يتعاطون هذه المادة بشكل أكثر تكراراً.





وفي سياق الجهود المشتركة بين الولايات المتحدة وأستراليا، قامت السلطات في شهر آذار/مارس الماضي بواحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات التي شهدتها أستراليا على الإطلاق، حيث تم مصادرة 2.4 طن من الكوكايين.



