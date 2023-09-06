الحكم بالاقامة الجبرية لمدة عام على أسترالي إنتحل صفة طبيب

حكمت محكمة في سيدني على أسترالي بالاقامة الجبرية في منزله لمدة عام وذلك لانتحاله صفة طبيب.





وأنتحل جيريمي تشاتيرتون البالغ من العمر 51 عامًا الذي كان يعمل كجامع مسحات كوفيد-19 صفة طبيب في حادثة تعود لعام 2022.





وتم اكتشاف الانتحال عندما قام جيرمي بأحالة مريض يخضع لاختبار فيروس كورونا إلى طبيب عام في الشواطئ الشمالية لسيدني في عام 2022.





وشك الطبيب في رسالة الإحالة غير الرسمية وأبلغ الشرطة عن تشاتيرتون.





هذا وقرر قاضي المحكمة أن تشاتيرتون لم يفهم خطورة أفعاله، وحكم عليه بأمر الاعتقال المنزلي ( الاقامة الجبرية) لمدة 12 شهرًا.





كما أعلن تحقيق منفصل أجرته لجنة شكاوى الرعاية الصحية أنه يشكل خطراً على الصحة العامة ومنعه من العمل أو التطوع في الخدمات الصحية.

