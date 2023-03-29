هل الفوز باليانصيب يؤدي إلى الطلاق؟ دراسة تجيب

النقاط الرئيسية وجد باحثون سويديون أن معدل الطلاق أعلى في العامين التاليين لفوز المرأة باليانصيب.

بالنسبة للرجال المتزوجين، يبدو أن الفوز باليانصيب يقلل من مخاطر الطلاق.

زادت احتمالية الزواج في العقد الذي أعقب فوز الرجل باليانصيب مقارنة بعامة السكان.

يحلم الكثيرون بتلك اللحظة التي ستغير حياتهم للأبد، لحظة الفوز ببطاقة اليانصيب السحرية، ولكن هل الأمر كذلك بالفعل؟





يقول الكثيرون تلك العبارة "إذا فزت باليانصيب، سأخرج من هنا." إنها عبارة مألوفة لدى الكثيرين.



وفي حين أنه يشار عادةً إلى فكرة أنه إذا فاز شخص ما في اليانصيب، فقد يترك وظيفته أو يشتري منزلًا جديدًا، ولكن تكشف نتائج دراسة حديثة أن الأمر بالنسبة للنساء اللواتي يفزن باليانصيب مختلف تماما.





اكتشف باحثون سويديون أنه عندما تفوز المرأة بجائزة مالية كبيرة مثل اليانصيب، فمن المرجح أن تحصل على الطلاق بعد ذلك بوقت قصير.





أصدر المكتب الوطني السويدي للأبحاث الاقتصادية هذا الشهر ورقة عمل تحت عنوان العائلات المحظوظة: آثار الثروة على الزواج والخصوبة.



Among married women, a sudden influx of wealth was found to produce a large spike in short-run divorce risk. Source: Getty / Flavio Coelho نظرت الدراسة في فترة 10 سنوات بعد الفوز باليانصيب بمبلغ مليون كرونا سويدية (144,433 دولارًا أمريكيًا) أو أكثر.





ذكرت الورقة البحثية أن "النساء المتزوجات اللواتي يفزن باليانصيب أكثر عرضة للطلاق على المدى القصير".





وبحسب البحث، كانت الزوجات الفائزات أكثر عرضة للطلاق بمقدار الضعف في غضون عامين من فوزهن باليانصيب.





إحدى تفسيرات هذا النمط هو أن الثروة غير المكتسبة "سرّعت إنهاء الزواج الذي كان فسخه قيد التنفيذ بالفعل".





وذكرت الصحيفة أنه في حين أن "الفوز في اليانصيب قد يمنح الزوجة الغاضبة فرصة اقتصادية لترك الزواج" فإن الفائزين من الذكور في اليانصيب في كثير من الأحيان يتمتعون بتجربة مختلفة تمامًا.



كان الأزواج الفائزون الذين شملهم الاستطلاع أقل عرضة للطلاق في غضون 10 سنوات بعد فوزهم.





وجاء في الدراسة: "وفقًا لتقديراتنا، فإن خطر حدوث طلاق في السنوات العشر التالية لليانصيب ينخفض بمقدار 6.0% في هذه العينة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 40%".





بالنسبة للرجال، يبدو أن الفوز باليانصيب لا يقلل فقط من خطر الطلاق بالنسبة لأولئك المتزوجين بالفعل، ولكنه يزيد من احتمالية زواج الرجال غير المتزوجين.





ويذكر التقرير أن هذا يشير إلى أن "الثروة تزيد من جاذبية الرجال كشركاء محتملين وحاليين".





أظهرت الإحصائيات الواردة في التقرير أن فوز اليانصيب الكبير زاد من احتمال قيام رجل غير متزوج باتخاذ قرار الزواج بنسبة 30% (في غضون خمس سنوات من الفوز).





كان الرجال الذين شملهم الاستطلاع أكثر احتمالا بنسبة 13.5% لأن يكونوا لديهم أطفال في غضون 10 سنوات من الفوز باليانصيب مقارنة بأولئك الذين لم يفوزوا.



