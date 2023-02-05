دومينيك بيروتيه يتعهد بمكافأة نقدية بقيمة 250 دولاراً لمساعدة الأسر في تكاليف الكهرباء

دفعة لمرة واحدة بقيمة 250 دولاراً متاحة للأسر في نيو ساوث ويلز اعتباراً من تموز/يوليو ويمكن الاستفادة منها سواء اخترت تغيير مزود الطاقة أو البقاء معه.

NATIONAL CABINET MEETING

NSW Premier Dominic Perrottet says the $250 payment would make it easier for households to switch providers and shoulder the rising cost of living. Source: AAP / MICK TSIKAS

النقاط الرئيسية:
  • ستكون المساعدة متاحة لمرة واحدة اعتباراً من تموز/يوليو
  • من المتوقع أن يقبل حوالي مليوني مستخدم للطاقة العرض، مما يكلف الحكومة حوالي 500 مليون دولار
تقدم حكومة نيو ساوث ويلز مكافأة نقدية بقيمة 250 دولارًا للأسر التي تتحقق مما إذا كان مزود الطاقة الخاص بها يمنحهم أفضل صفقة، في تعهد كبير قبل انتخابات الشهر المقبل.

والعائلات والأفراد الذين يستخدمون موقع Service NSW للتحقق مما إذا كان سعر شركة الطاقة الخاصة بهم تنافسياً سيحصلون على دفعة لمرة واحدة بقيمة 250 دولاراً يمكنهم استخدامها لدفع فواتير الطاقة الخاصة بهم، وفقاً لتقارير الديلي تلغراف.
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ويتضمن موقع Service NSW الإلكتروني خدمة مجانية تقارن بين خدمات الكهرباء والغاز للمنازل والشركات الصغيرة.

وسيكون الدفع لمرة واحدة متاحاً اعتباراً من تموز/يوليو ويمكن استخدامه سواء اخترت تغيير مزودي الطاقة أو البقاء.

ومن المتوقع أن يقبل حوالي مليوني مستخدم للطاقة العرض، مما يكلف الحكومة حوالي 500 مليون دولار.

وقال رئيس الوزراء دومينيك بيروتيه إن مبلغ الـ 250 دولاراً سيسهل على الأسر تغيير مقدمي الخدمة وتحمل تكاليف المعيشة المتزايدة.
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ووصف كريس مينز، زعيم حزب العمال في نيو ساوث ويلز، القرار بأنه "رشاش نقدي" يتبعه عام من فواتير الكهرباء المرتفعة.

وقال مينز: "ما لم تخبرك به الحكومة هو أنها دفعة لمرة واحدة".

"في الأشهر الـ 12 المقبلة، من المتوقع أن تقفز أسعار الكهرباء بنسبة 30 في المئة إضافية، أعتقد أن العديد من دافعي الضرائب في نيو ساوث ويلز سيسألون، 'لماذا قمت ببيع محطات الطاقة في المقام الأول؟".

"هذا اعتراف بأن أجندة الحكومة المتهورة للخصخصة قد حطمت ميزانيات الأسر".

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نشر في: 5/02/2023 2:07pm
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: AAP
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