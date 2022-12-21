كيف أستطاع دونالد ترامب ألا يدفع أي ضريبة دخل خلال السنة الأخيرة من الرئاسة؟

النقاط الرئيسية: شككت اللجنة في شرعية بعض هذه الخصومات الضريبية بما في ذلك واحدة بقيمة 916 مليون دولار أمريكي

ترامب رفض الكشف عن إقراراته الضريبية خلال حملتيه الرئاسيتين للمنصب

حصلت اللجنة على السجلات بعد معركة استمرت لسنوات وصوتت يوم الثلاثاء لنشرها

لم يدفع دونالد ترامب أي ضريبة دخل خلال السنة الأخيرة الكاملة لرئاسته حيث أبلغ عن خسارة أصابت مصالحه التجارية المتنوعة وفقًا للأرقام الضريبية الصادرة عن لجنة في الكونجرس.





تظهر السجلات، التي صدرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) من قبل Ways and Means Committee في مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين بعد معركة استمرت لسنوات، أن دخل السيد ترامب ومسؤوليته الضريبية، تقلبوا بشكل كبير خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض.





وأظهرت الوثائق أن ترامب وزوجته ميلانيا دفعا شكلاً من أشكال الضرائب خلال جميع السنوات الأربع، ولكنهما تمكنا من تقليل ضرائب الدخل في عدة سنوات حيث تم تعويض الدخل من أعمال ترامب عن طريق الخصومات والخسائر.



سجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا دخلًا إجماليًا معدلًا بقيمة 19.3 مليون دولار أسترالي في عام 2017، مما أدى إلى ضريبة دخل صافية قدرها 1,120 دولارًا أستراليًا. Source: Getty / Joe Raedle وشككت اللجنة في شرعية بعض هذه الخصومات الضريبية بما في ذلك واحدة بقيمة 916 مليون دولار أمريكي (1.4 مليار دولار)، وقال الأعضاء يوم الثلاثاء إن الإقرارات الضريبية تفتقر إلى التفاصيل. ومن المتوقع أن تصدر اللجنة نسخًا منقحة من عائداته الكاملة في الأيام المقبلة.





السيد ترامب رفض الكشف عن إقراراته الضريبية خلال حملتيه الرئاسيتين للمنصب، على الرغم من أن هذا ما فعله المرشحون للرئاسة من الأحزاب الكبيرة لعقود .





حصلت اللجنة على السجلات بعد معركة استمرت لسنوات وصوتت يوم الثلاثاء لنشرها.



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وقال متحدث باسم ترامب إن إصدار الوثائق كان بدوافع سياسية.





وقال المتحدث باسم منظمة ترامب ستيفن تشيونغ يوم الأربعاء: «إذا كان هذا الظلم يمكن أن يحدث للرئيس ترامب، فيمكن أن يحدث لجميع الأمريكيين دون سبب».





قال الديمقراطيون في اللجنة إن مراجعتهم وجدت أن السلطات الضريبية لم تفحص بشكل صحيح الإقرارات الضريبية المعقدة للسيد ترامب لضمان الدقة.





على الرغم من أنه من المفترض أن تقوم دائرة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة بمراجعة الإقرارات الضريبية للرؤساء كل عام، إلا أنها لم تفعل ذلك حتى ضغط الديمقراطيون من أجل اتخاذ إجراء في عام 2019.





وجدت اللجنة أن مصلحة الضرائب خصصت وكيلًا واحدًا فقط للتدقيق في معظم الأوقات، ولم تفحص بعض الخصومات التي طالب بها ترامب.





قبل توليه منصبه، أبلغ ترامب عن خسائر فادحة لسنوات عديدة من شركته لتعويض مئات الملايين من الدولارات من الدخل، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام وشهادات المحاكمة حول شؤونه المالية.





وأظهرت الوثائق الصادرة عن اللجنة أن هذا النمط استمر خلال فترة وجوده في البيت الأبيض.



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خلال ذلك الوقت، كان السيد ترامب وزوجته مسؤولين عن ضرائب العمل الحر والعمالة المنزلية. ونتيجة لذلك، دفعوا ما مجموعه 3 ملايين دولار أمريكي (4.5 مليون دولار أسترالي) كضرائب على مدى تلك السنوات الأربع.





لكن الخصومات مكنتهم من تقليل التزامات ضريبة الدخل في عدة سنوات.





وأظهرت السجلات أنه في عام 2017، أبلغ ترامب وزوجته عن دخل إجمالي سلبي قدره 12.9 مليون دولار أمريكي (19.3 مليون دولار)، مما أدى إلى ضريبة دخل صافية قدرها 750 دولارًا أمريكيًا (1120 دولارًا أمريكيًا).





لقد أبلغوا عن دخل إجمالي قدره 24.3 مليون دولار أمريكي (36.3 مليون دولار) في عام 2018 ودفعوا ضريبة صافية قدرها مليون دولار أمريكي (1.5 مليون دولار)، بينما في عام 2019 أبلغوا عن 4.4 مليون دولار أمريكي (6.6 مليون دولار) من الدخل في عام 2019 ودفعوا 134000 دولار أمريكي (200143 دولارًا أمريكيًا) كضرائب.





في عام 2020، أبلغوا عن خسارة قدرها 4.8 مليون دولار أمريكي (7.2 مليون دولار) ولم يدفعوا أي ضريبة دخل صافية.





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