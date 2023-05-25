المنافس الأخطر لترامب يدخل السباق الرئاسي: من هو رون ديسانتس الذي يستعد لقيادة "العودة الأميركية العظمى"

النقاط الرئيسية الجمهوري رون ديسانتس يعلن ترشّحه لانتخابات البيت الأبيض من أجل قيادة "العودة الأميركية العظمى"

يعدّ حاكم ولاية فلوريدا المنافس الرئيسي لدونالد ترامب للحصول على بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري

من المقرّر أن يجري ديسانتس نقاشاً مباشراً عبر تويتر مع صاحب المنصّة إيلون ماسك

قال ديسانتس في مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر "أنا مرشّح للانتخابات الرئاسية من أجل قيادة العودة الأميركية العظمى".





ويعدّ حاكم ولاية فلوريدا المنافس الرئيسي لدونالد ترامب للحصول على بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري.





ومن المقرّر أن يجري نقاشاً مباشراً عبر تويتر مع صاحب المنصّة إيلون ماسك.





لكنّ النقاش لم يبدأ في الوقت المحدد، إذ سُمع في البثّ صوت الملياردير وصوت المشرف على الحوار رجل الأعمال الجمهوري ديفيد ساكس، لكن شهدت المحادثة تقطعا في الصوت.



وقال إيلون ماسك في الحوار "لدينا عدد كبير من الحاضرين، لذا فإن الخوادم تواجه صعوبات لمواكبة ذلك".





وأضاف "نعيد تخصيص سعة الخادم للتعامل مع الحمل"، قبل أن ينقطع الصوت مجدّداً.





من جهتها، سارعت حملة الرئيس جو بايدن بنشر تغريدة تحوي رابطاً لصفحة جمع التبرعات في موقعها الإلكتروني وقالت ساخرة "هذا الرابط يعمل".



من هو رون ديسانتس؟

يعتبر ديسانتس حاكم فلوريدا، المنافس الرئيسي لدونالد ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2024.





وانتخب الضابط السابق في البحرية الأميركية بشق الأنفس العام 2018 ليكون حاكما لولاية فلوريدا في جنوب شرق البلاد بعدما تلقى دعم ترامب الذي كان رئيسا يومها.





لكنه منذ ذلك الحين نأى بنفسه عن الرئيس السابق وزاد من شعبيته من خلال مواقفه المحافظة جدا على صعيد التربية او الهجرة.





إلا ان طريق ديسانتس إلى البيت الأبيض دونه عوائق كثيرة.





فالحاكم البالغ 44 عاما الذي يراهن عليه الكثير من المحافظين في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد إعادة انتخابه الظافرة حاكما لفوريدا في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، يتخلف كثيرا عن دونالد الذي أعلن ترشحه رسميا في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، على ما تظهر الكثير من استطلاعات الرأي.





وهو يفتقر خصوصا إلى الكاريزما.





وقد سخرت أوساط دونالد ترامب بالنسق الذي سيعتمده ديسانتس في إعلان ترشحه. وقال أحد مستشاري ترامب لفرانس برس بسخرية "إعلان الترشح عبر تويتر مثالي لديسانتس. بهذه الطريقة لن يضطر الى التفاعل مع أي شخص كان".



حملة شعواء

ويستمر دونالد ترامب الذي يواجه متاعب قضائية كثيرة، في التنديد بتعرضه لـ"حملة شعواء" وهو منخرط بحماسة في حملته الانتخابية الثانية.



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ويؤكد الرئيس الأميركي السابق أنه جمع ملايين عدة من الدولارات بعد إدانته غير المسبوقة في الرابع من نيسان/أبريل من جانب محكمة نيويورك والتي حظيت بتغطية إعلامية هائلة.





ويمكن لديسانتس في مواجهته مع دونالد ترامب الاعتماد على 110 ملايين دولار يمكنه استخدامها في محاولة لتعويض تأخره من خلال إغراق البلاد بدعايات ترويجية.





في مقطع مصور نشرته لجنة التحرك السياسي التابعة له يظهر رحلا يضع شعارا لاصقا على سيارة يقول "ديسانتس رئيسا" ويغطي به شعار "ترامب 2016".





وهذا هو لبّ الرسالة التي يريد حاكم فلوريدا تمريرها إلى الناخبين، ومفادها انه يجسد الحرس الجديد في مواجهة الملياردير البالغ 76 عاما.





ويعتبر ديسانتس وترامب الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.





أما المرشحون الجمهوريون المعلنون الآخرون وهم نيكي هايلي وتيم سكوت وآسا هاتشينسون فلا يتجاوزون إلا نادرا نسبة 5 % في استطلاعات الرأي.





ويتوقع أن تكون المعركة حامية الوطيس. وبدأت الهجمات المتبادلة بين الرجلين حتى قبل أن ينخرط ديسانتيس في المعركة مع تصريحات لاذعة ومن خلال تجمعات انتخابية.





ويتواجه المرشح الذي يختاره الحزب الجمهوري بنتيجة الانتخابات التمهيدية في تشرين الثاني/يناير 2024 مع مرشح الحزب الديموقراطي.





وقد ترشح حتى الآن في المعسكر الديموقراطي فقط الكاتبة ماريان وليامسون وروبرت كينيدي جونيور ابن شقيق الرئيس السابق جون كينيدي، في مواجهة الرئيس الحالي جو بايدن. إلا ان فرصة نيلهما بطاقة الحزب الديموقراطي ضئيلة للغاية.





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