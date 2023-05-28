زلزال بقوة 3.8 درجات يضرب مدينة ملبورن

النقاط الرئيسية: مركز الزلزال كان في ضاحية صان بيري الشمالية في الساعة 11.41 مساءً

شعر الناس بالزلزال على نطاق واسع في جميع أنحاء المدينة

أعلنت خدمات الطواريء في ولاية فيكتوريا على تويتر أنه لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة

تعرضت ملبورن لزلزال بقوة 3.8 درجة قبل منتصف ليل الأحد بقليل.





وتقول Geoscience Australia إن مركز الزلزال كان في ضاحية صان بيري الشمالية في الساعة 11.41 مساءً وكان على عمق 3 كيلومترات فقط.





شعر الناس بالزلزال على نطاق واسع في جميع أنحاء المدينة ، مع تقارير متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي من أشخاص شعروا أن منازلهم تهتز.



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وقد قيل إن الشعور بالزلزال على نطاق واسع كان بسبب أن الزلزال كان ضحلاً للغاية.





وقد غرد آدم باسكال كبير العلماء بمركز أبحاث علم الزلازل على تويتر قائلا إنه كان أكبر زلزال منذ أكثر من 100 عام في منطقة ملبورن الحضرية.





وقد أعلنت خدمات الطواريء في ولاية فيكتوريا على تويتر أنه لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة جراء الزلزال.





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