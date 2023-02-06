عاجل: زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب جنوب تركيا ويشعر به سكان العراق ومصر ولبنان وسوريا

ضرب زلزال بقوة 7,8 درجات جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب الاثنين وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

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صورة أرشيفية Source: AP / Khalil Hamra/AP

ضرب زلزال بقوة 7,8 درجات جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب الاثنين وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وقع الزلزال الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كلم.

وأشار مصدر إعلامي في لبنان إلى أن السكان في لبنان شعروا بالهزة من شمال البلاد إل جنوبها وصولاً إلى سهل البقاع، وأنها تعد من أقوى الهزات الأرضية منذ 36 سنة واستمرت لمدة 40 ثانية وتبعتها هزات ارتدادية.

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نشر في: 6/02/2023 1:44pm
المصدر: AFP

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