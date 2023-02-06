ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 3616 في حصيلة غير نهائية

الحصيلة بلغت 2316 في تركيا و1300 في سوريا وهي مرشحة للزيادة.

Powerful earthquake hits Syria and Turkey - Diyarbakir

Civil defense workers and residents search through the rubble of collapsed building at Baglar distirct in Diyarbakir. A powerful earthquake has hit a wide area in eastern and south-eastern Turkey, near the Syrian border, killing more than 2000 people and trapping many others. Diyarbakir, Turkey, on February 06, 2023. Photo by Muhammed Furkan Arslanoglu/Depo Photos/ABACAPRESS.COM. Source: ABACA / Depo Photos/ABACA/PA/Alamy

اعلنت السلطات في تركيا وسوريا عن حصيلة غير نهائية للزلزال العنيف الذي ضرب البلدين الاثنين بلغت حتى الآن 3616 وهي مرشحة للزيادة.
فقد أعلنت وزارة الصحة السورية مقتل 1300 شخص على الأقل في أنحاء سوريا جراء الزلزال الذي ضربها ومركزه تركيا، في حصيلة جديدة غير نهائية.

وأعلنت وزارة الصحة السورية أيضا عن إصابة 1411 آخرين في حصيلة غير نهائية في مناطق سيطرة الحكومة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس.
أما في تركيا، فقد قالت السلطات أن الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وجنوب شرقها الإثنين أسفر عن 2316 قتيلا و13 ألفا و293 جريحا، بحسب حصيلة جديدة أدلت بها هيئة إدارة الكوارث الرسمية في الساعة 23,30 (20,30 ت غ).

وبذلك، يرتفع العدد الاجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا المجاورة الى 3613، علما بأنه من بين الزلازل الأعنف التي ضربت هذه المنطقة منذ نحو قرن.



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نشر في: 7/02/2023 7:45am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS, AFP

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