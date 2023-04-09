"أتمنى لكم عيد فصح آمن وسعيد ومقدس": رسالة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى الأستراليين بمناسبة عيد الفصح

النقاط الرئيسية: رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يرسل التمنيات الطيبة بمناسبة عيد الفصح

شكر الأستراليين الذين يعملون خلال العطلات الرسمية

حث السائقين على توخي الحذر أثناء القيادة خلال العطلة

قال رئيس الوزراء في رسالته الرسمية لعيد الفصح، إن عيد الفصح هو يوم مقدس بمناسبة القيامة واحتفال بالإيمان والأمل والتجديد للكثيرين.





وقال السيد ألبانيزي: "وطننا موطن لمسيحيين ينتمون إلى جميع أنحاء العالم ومن جميع التقاليد، وإن تنوع الخدمات والوقفات الاحتجاجية والاحتفالات عبر فترة عيد الفصح تظهر تنوع أمتنا".





وشكر الأستراليين الذين يعملون خلال العطلات الرسمية، قائلا إنه بسبب جهودهم فقط يتمكن الآخرين الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع الطويلة .



وكما حث السائقين على توخي الحذر أثناء القيادة خلال العطلة.





وقال السيد ألبانيزي: "أتمنى لكم عيد فصح آمن وسعيد ومقدس".





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