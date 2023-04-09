"أتمنى لكم عيد فصح آمن وسعيد ومقدس": رسالة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى الأستراليين بمناسبة عيد الفصح

رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يرسل التمنيات الطيبة بمناسبة عيد الفصح، حيث يجتمع الأستراليون في هذا العيد للاحتفال بالأمل.

Australia Opposition Leader Anthony Albanese

Australia Opposition Leader Anthony Albanese Source: AAP

النقاط الرئيسية:
  • رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يرسل التمنيات الطيبة بمناسبة عيد الفصح
  • شكر الأستراليين الذين يعملون خلال العطلات الرسمية
  • حث السائقين على توخي الحذر أثناء القيادة خلال العطلة
قال رئيس الوزراء في رسالته الرسمية لعيد الفصح، إن عيد الفصح هو يوم مقدس بمناسبة القيامة واحتفال بالإيمان والأمل والتجديد للكثيرين.

وقال السيد ألبانيزي: "وطننا موطن لمسيحيين ينتمون إلى جميع أنحاء العالم ومن جميع التقاليد، وإن تنوع الخدمات والوقفات الاحتجاجية والاحتفالات عبر فترة عيد الفصح تظهر تنوع أمتنا".

وشكر الأستراليين الذين يعملون خلال العطلات الرسمية، قائلا إنه بسبب جهودهم فقط يتمكن الآخرين الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع الطويلة .
وكما حث السائقين على توخي الحذر أثناء القيادة خلال العطلة.

وقال السيد ألبانيزي: "أتمنى لكم عيد فصح آمن وسعيد ومقدس".

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل
 
وأندرويد.
شارك
نشر في: 9/04/2023 12:55pm
By AAP-SBS
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS

الأكثر متابعة

12:20
yoga

'لا يمكن التمتع بصحة جيدة في بيئة ملوثة ونحن في أستراليا محظوظون': عالمة أسترالية تأمل بتحقيق 'الصحة للجميع'

03:42
Coles Woolies

ما هي المحال التي تفتح أبوابها خلال عطلة عيد الفصح 2023؟

A digital graphic that includes a Centrelink sign and a photo of a woman.

تعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارس

12:16
The Swap

ما اختبرته عمّق إيماني: طلاب مسلمون ومسيحيون يتبادلون المدارس في تجربة هي الأولى من نوعها في أستراليا!

Two school students point to a phone carried by Chris Minns over a table with phones in pouches.

'لم أعد مدمنة': تجربة حظر الهواتف الذكية من المدارس تؤتي ثمارها

UTE CRASH NSW ACT BORDER

فاجعة في كانبرا: مصرع 4 أشخاص في حادث سير مروع

VICTORIA POLICE STOCK

مقتل رجل بالرصاص بعد طعنه شرطيين في نيو ساوث ويلز

Israel Palestinians

الجامعة العربية تدين وغوتيريش 'مصدوم' إزاء عنف قوات الأمن الإسرائيلية في الأقصى