إيلون ماسك يغير رأيه ويمضي قدمًا في صفقة تويتر الأصلية بقيمة 68 مليار دولار

النقاط الرئيسية: أخبر تويتر الجهة المنظمة أن إيلون ماسك أرسل خطابًا يقول فيه إنه سينفذ الصفقة التي وقعها في وقت مبكر من هذا العام

بدأ ماسك في التراجع عن صفقة تويتر بعد وقت قصير من الاتفاق عليها

أثارت إدارة ماسك المحتملة لموقع التواصل الإجتماعي قلق النشطاء بشأن رفع الحظر عن دونالد ترامب

يرغب الملياردير إيلون ماسك في المضي قدمًا في عرضه الأصلي بقيمة 68 مليار دولار لشراء تويتر حسبما أظهر ملف للأوراق المالية يوم الثلاثاء مما يشير إلى نهاية معركة قانونية كان من الممكن أن تجبر السيد ماسك على دفع ثمن أكبر.





ومن شأن الاتفاق أن يجعل أغنى شخص في العالم مسؤولاً عن واحدة من أكثر المنصات الإعلامية تأثيرًا وينهي شهورًا من الدعاوى القضائية التي أضرت بالعلامة التجارية لتويتر وأثرت على سمعة ماسك بسبب سلوكه غير المنضبط.





أخبر تويتر الجهة المنظمة أن إيلون ماسك أرسل خطابًا يقول فيه إنه سينفذ الصفقة التي وقعها في وقت مبكر من هذا العام لشراء شركة التكنولوجيا مقابل 44 مليار دولار أمريكي.



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وقال تويتر في تغريدة تؤكد أن رجل الأعمال الملياردير يتخلى على ما يبدو عن معركته القانونية لإنهاء الصفقة «إن نية الشركة هي إتمام الصفقة بسعر 54.20 دولارًا أمريكيًا للسهم».





وشملت الشروط المشار إليها في الرسالة أن توقف المحكمة على الفور جميع الإجراءات في الدعوى القضائية.





سيمتلك ماسك وهو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية شركة التزم في الأصل بشرائها في أبريل ولكنه سرعان ما غير رأيه.





يأتي هذا التطور في عملية الاستحواذ الطويلة قبل أقل من أسبوعين من بدء التجربة عالية المخاطر التي بدأها تويتر في محاولة لإقناع رئيس شركة تسلا بالمضي قدما في الصفقة التي وقعها في أبريل.





وقد بدأ ماسك، وهو رائد أعمال أصبح ثريًا من خلال نجاحه مع سيارات تسلا الكهربائية، في التراجع عن صفقة تويتر بعد وقت قصير من الاتفاق عليها.





وقال في رسالة في يوليو إنه ألغى عملية الشراء لأنه تم تضليله من قبل تويتر بشأن عدد حسابات «البوت» المزيفة وهي مزاعم رفضتها الشركة.





وفي الوقت نفسه، يسعى تويتر للحصول على مواد أو شهادات لإثبات أن ماسك يختلق أعذارًا لأنه غير رأيه.





وفي يوليو وافق أحد قضاة ديلاوير على تسريع المحاكمة بشأن مزاعم تويتر حيث قالت الشركة إن التأخير يعيق أدائها المالي.



Barack Obama is the most followed Twitter user.

حرية الكلام أو الإساءة؟

قال المحلل دان آيفز في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه من الواضح أن ماسك أدرك أن فرصته في الفوز في المحكمة «مستبعدة للغاية، وأن هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 68 مليار دولار ستكتمل بطريقة أو بأخرى».





ارتفعت الأسهم في تويتر بنسبة 12.7 في المائة لتصل إلى 73.90 دولارًا أمريكيًا، بعد أن أوقفتها بورصة نيويورك بعد تقرير بلومبرج عن عرض استحواذ جديد محتمل.





وقالت الدعوى المرفوعة ضده إن ماسك قدم عرضه غير المرغوب فيه لشراء تويتر دون طلب تقديرات بشأن الرسائل غير المرغوب فيها أو الحسابات المزيفة.





فاجأ ماسك الذي تختلف حوله الآراء العديد من المستثمرين بسعيه وراء شراء تويتر.





وقد أثارت إدارته المحتملة لموقع التواصل الإجتماعي قلق النشطاء بشأن رفع الحظر عن دونالد ترامب - بالإضافة إلى احتمال أن يفتح المالك الجديد الأبواب أمام المنشورات المسيئة والمضللة.





قال ماسك - الذي يعتبر نفسه مدافعًا عن حرية التعبير - إنه يفضل رفع الحظر عن ترامب، الذي تم طرده من المنصة في يناير 2021 بعد وقت قصير من جهود الرئيس الأمريكي السابق لإلغاء هزيمته الانتخابية التي أدت إلى هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي.





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