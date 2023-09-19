خدمات الطوارئ في حالة تأهب قصوى في عدة ولايات أسترالية

يعمل رجال الإطفاء على السيطرة على العديد من الحرائق في أستراليا مع استمرار موجة حر ربيعية عالية في العديد من الولايات، حيث وصلت درجات الحرارة إلى منتصف الثلاثينيات.



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تم إغلاق المدارس على الساحل الجنوبي لنيو ساوث ويلز، وإعلان حظر كامل لإشعال النار لتفادي الحرائق المتوقعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يصل خمسة عشر درجة فوق المتوسط لشهر أيلول/سبتمبر.



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وانتشرت موجة الحر عبر أجزاء كبيرة من نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وجنوب أستراليا والإقليم الشمالي، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في غرب سيدني إلى 36 درجة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.





وحذر مفوض خدمة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز، روب روجرز، من أن خطر الحرائق سيزداد خلال الأيام القليلة المقبلة.



