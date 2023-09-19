خدمات الطوارئ في حالة تأهب قصوى في عدة ولايات أسترالية

Heatwave Australia, Melbourne, Sydney

Credit: wikimedia CC

يعمل رجال الإطفاء على السيطرة على العديد من الحرائق في أستراليا مع استمرار موجة حر ربيعية عالية في العديد من الولايات، حيث وصلت درجات الحرارة إلى منتصف الثلاثينيات.
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تم إغلاق المدارس على الساحل الجنوبي لنيو ساوث ويلز، وإعلان حظر كامل لإشعال النار لتفادي الحرائق المتوقعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يصل خمسة عشر درجة فوق المتوسط لشهر أيلول/سبتمبر.
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وانتشرت موجة الحر عبر أجزاء كبيرة من نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وجنوب أستراليا والإقليم الشمالي، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في غرب سيدني إلى 36 درجة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وحذر مفوض خدمة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز، روب روجرز، من أن خطر الحرائق سيزداد خلال الأيام القليلة المقبلة.

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نشر في: 19/09/2023 1:27pm
تقديم: Dima Alkaed
المصدر: SBS

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