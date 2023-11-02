خطط لتخفيض رواتب العاملين من المنزل لإجبارهم على العودة إلى المكاتب

النقاط الرئيسية: بعض أصحاب العمل يشجعون على عودة العمال إلى المكتب، بينما آخرون يتخذون نهجًا أكثر تشددًا

أصحاب العمل في أستراليا يخططون لخفض أجور العمال الذين يعملون من المنزل

الهدف من هذا الإجراء هو زيادة التفاعل والإنتاجية في بيئة العمل

يخطط أصحاب العمل في أستراليا لخفض أجور العمال الذين يواصلون العمل من منازلهم، وذلك وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة المحاماة هربرت سميث فريهيلز.





ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة الموظفين إلى مكاتبهم في محاولة لتعزيز التفاعل والإنتاجية في بيئة العمل الاجتماعية.





وتظهر الدراسة أن هناك مساعي من قبل بعض الشركات لاستخدام الحوافز لجذب الموظفين إلى مكاتبهم مرة أخرى، مثل تنظيم الأحداث والأنشطة الترفيهية.





في المقابل، تعتمد بعض الشركات على نهج أكثر تشددًا لإعادة العاملين إلى بيئة العمل.



