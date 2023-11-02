خطط لتخفيض رواتب العاملين من المنزل لإجبارهم على العودة إلى المكاتب

وفقًا لتقرير جديد، يبذل بعض أصحاب العمل جهدًا كبيرًا لتحفيز العمال على العودة إلى مكاتبهم، ولكن هناك آخرين يتبنون نهجًا أكثر تشددًا في هذا الصدد. النقاط الرئيسية في النص:

A person working at a desk in front of a window

According to the Future Of Work report, employers are planning to reduce pay for workers that continue to work from home. Source: AAP / Fabian Strauch/DPA

النقاط الرئيسية:
  • بعض أصحاب العمل يشجعون على عودة العمال إلى المكتب، بينما آخرون يتخذون نهجًا أكثر تشددًا
  • أصحاب العمل في أستراليا يخططون لخفض أجور العمال الذين يعملون من المنزل
  • الهدف من هذا الإجراء هو زيادة التفاعل والإنتاجية في بيئة العمل
يخطط أصحاب العمل في أستراليا لخفض أجور العمال الذين يواصلون العمل من منازلهم، وذلك وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة المحاماة هربرت سميث فريهيلز.

ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة الموظفين إلى مكاتبهم في محاولة لتعزيز التفاعل والإنتاجية في بيئة العمل الاجتماعية.

وتظهر الدراسة أن هناك مساعي من قبل بعض الشركات لاستخدام الحوافز لجذب الموظفين إلى مكاتبهم مرة أخرى، مثل تنظيم الأحداث والأنشطة الترفيهية.

في المقابل، تعتمد بعض الشركات على نهج أكثر تشددًا لإعادة العاملين إلى بيئة العمل.

وفي هذا السياق، أعرب باسيل زيمبيلاس، عمدة مدينة بيرث، عن دعمه لضرورة عودة الناس إلى مكاتبهم. وقال: "لقد أكدت منذ فترة طويلة أن أفضل مكان للعمال هو العمل. مما يحقق التوازن بين العمل والحياة. تعال إلى العمل، اعمل. هذا هو الغرض من الوظيفة التي حصلت عليها، وأفضل مكان للقيام بذلك بشكل جيد هو المكتب."

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نشر في: 2/11/2023 12:15pm
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS
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