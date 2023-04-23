عدم تأكيد إجلاء الأستراليين بعد وسط تدافع لإخراج الرعايا الأجانب من السودان

النقاط الرئيسية: فر الأجانب أيضًا من العاصمة في قافلة طويلة تابعة للأمم المتحدة، بينما اختبأ ملايين السكان الخائفين داخل منازلهم

تخوض قوات الجيش والقوات شبه العسكرية معارك شرسة في الشوارع منذ 15 أبريل/نيسان

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن القوات البريطانية قامت أيضًا بإجلاء الدبلوماسيين وعائلاتهم

سارعت الدول الأجنبية لإجلاء مواطنيها من السودان الذي مزقته المعارك حيث احتدم القتال المميت في الأسبوع الثاني بين القوات الموالية لجنرالين متنافسين.





ومع تردد أصوات إطلاق النار مرة أخرى في الخرطوم وتحليق الطائرات المقاتلة، فر الأجانب أيضًا من العاصمة في قافلة طويلة تابعة للأمم المتحدة، بينما اختبأ ملايين السكان الخائفين داخل منازلهم، حيث نفد الكثير من الماء والغذاء.





وفي جميع أنحاء المدينة التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، تخوض قوات الجيش والقوات شبه العسكرية معارك شرسة في الشوارع منذ 15 أبريل/نيسان، مخلفة وراءها دبابات متفحمة ومباني مدمرة ومتاجر تعرضت للنهب والحرق.





هذا وقد قُتل أكثر من 420 شخصًا وأصيب الآلاف، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة، وسط مخاوف من اضطرابات أوسع وكارثة إنسانية في واحدة من أفقر دول العالم.



الأستراليون في السودان

ليس لدى أستراليا سفارة في السودان - ولم تؤكد الحكومة الفيدرالية ما إذا كانت تخطط لإجلاء المواطنين.





وتقول وزارة الشؤون الخارجية والتجارة إن هناك ما لا يقل عن 117 أستراليًا وأفراد أسرهم في السودان يتلقون المساعدة القنصلية. يتم حثهم على البقاء في الداخل.





يقول متحدث رسمي إن المسؤولين «يعملون مع شركاء على الأرض لجمع المزيد من المعلومات».



اقرأ المزيد السودان ينزلق إلى المجهول والولايات المتحدة تستعد لإخلاء سفارتها في الخرطوم

التدافع على الإخلاء

بدأت القوات الخاصة الأمريكية مهمة إنقاذ في وقت مبكر من يوم الأحد لحوالي 100 من موظفي السفارة وأقاربهم، حيث هبطت بطائرات هليكوبتر من طراز شينوك لنقلهم إلى قاعدة عسكرية في جيبوتي.





أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن العنف، قائلاً إنه «غير معقول ويجب أن يتوقف».



وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن القوات البريطانية قامت أيضًا بإجلاء الدبلوماسيين وعائلاتهم «وسط تصاعد كبير في العنف والتهديدات لموظفي السفارة».





وفي الوقت نفسه، أعلنت ألمانيا وفرنسا يوم الأحد أنهما بدأتا إجلاء مواطنيهما ورعايا دول أخرى.





ووفقًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن طائرة فرنسية تقل حوالي 100 شخص من جنسيات متعددة «هبطت في جيبوتي»، ومن المتوقع أن تغادر رحلة ثانية تضم 100 شخص آخرين مساء الأحد.



وشوهدت قوافل طويلة من مركبات وحافلات الأمم المتحدة تغادر الخرطوم متجهة شرقاً إلى بورتسودان على البحر الأحمر، على بعد 850 كيلومتراً براً، تحمل «مواطنين من جميع أنحاء العالم»، وفقاً لما ذكره أحد السيراليونيين الذين تم إجلاؤهم.





وسارع سكان الخرطوم، مستغلين فترة الهدوء القصيرة الأخيرة في القتال، إلى تنظيم الحافلات للخروج، لا سيما شمالًا إلى مصر، حيث تبادلوا أرقام السائقين والطرق الآمنة والمشورة بشأن قيود التأشيرات على وسائل التواصل الاجتماعي.



Heavy smoke billows above buildings in the vicinity of the Khartoum airport on 15 April, 2023, amid clashes in the Sudanese capital. Source: Getty / -/AFP via Getty Images

«العيش في الظلام»

وقد اندلع القتال في 15 أبريل/نيسان بين القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه الذي أصبح منافسًا له محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية.





انبثقت قوات الدعم السريع التابعة للسيد دقلو من مقاتلي الجنجويد الذين أطلق لهم الرئيس السابق عمر البشير العنان في منطقة دارفور، حيث اتهموا بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك الإبادة الجماعية.





أطاح الجيش بالسيد البشير في أبريل 2019 بعد احتجاجات جماهيرية للمواطنين.





استولى الجنرالان على السلطة في انقلاب عام 2021، ولكنهما اختلفا لاحقًا في صراع مرير على السلطة، تمحور مؤخرًا حول الدمج المخطط لقوات الدعم السريع في الجيش النظامي.



Mohamed Hamdan Dagalo, leader of the Rapid Support Forces (RSF) fighting the army in Sudan, rose through the ranks from being a camel trader to the de facto leader of the East African nation. Source: Getty / Omar Zaghloul تم الاتفاق على هدنات متعددة في الأيام الأخيرة وتم تجاهلها.





يقع مطار الخرطوم، حيث تقع الهياكل السوداء للطائرات المدمرة على مدارج الطائرات، تحت سيطرة قوات الدعم السريع.





ووفقًا للمحامين، فقد حدثت عملية هروب واحدة على الأقل من السجن في العاصمة.





ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من تقارير عن إطلاق سراح سجناء آخرين، بما في ذلك سجن كوبر حيث يحتجز البشير.





وفي الخرطوم، ترك الصراع المدنيين المذعورين يختبئون داخل منازلهم، مع انقطاع التيار الكهربائي إلى حد كبير وسط الحرارة الشديدة وانقطاع الإنترنت بالنسبة لمعظمهم.





وقال عوض أحمد شريف، أحد سكان الخرطوم، «نعيش في الظلام... في البداية لم تكن لدينا المياه ثم انقطعت الكهرباء أيضا».





«نسأل الله سلامتنا».





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



