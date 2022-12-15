لكل مكان في أستراليا أسطورة: جبال البيت الزجاجي في كوينزلاند أعجوبة لن تتكرر

ربما لم يسمع معظم زوار أستراليا عن جبالGlasshouse ، لكن أي شخص يعيش في جنوب شرق كوينزلاند يوافق على أن جبال Glasshouse مذهلة بالفعل.





وقد يقول الكثيرون أن هذه الجواهر الخفية في أستراليا يجب أن تكون بالفعل على قائمة المعالم الأسترالية التي يجب زيارتها.



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تقع القمم الـ 11 بعيدًا في منطقة Sunshine Coast النائية، على بعد حوالي ساعة بالسيارة شمال بريزبان. وتكونت جبال البيت الزجاجي من خلال النشاط البركاني الذي حدث منذ حوالي 27 مليون سنة، والمناظر الطبيعية في المنطقة من حولها كانت نتيجة نحت الطبيعة على مدى ملايين السنين. وأكثرها لفتا للنظر هما جبل بيرواه وجبل نغونغون.



كانت جبال البيت الزجاجي مكانًا لاجتماع السكان الأصليين لأستراليا، الذين توافدوا إلى الجبال للتجارة وحضور الاحتفالات الروحية.





على مدى أجيال، حملت جبال البيت الزجاجي أهمية روحية كبيرة لشعوب أستراليا الأولى. وتنعكس قصصهم الإبداعية ومعتقداتهم في الروابط القوية التي يحملونها للطبيعة التي تستمر حتى اليوم. نظرًا لأن هذه الجبال لها أهمية روحية عالية للسكان الأصليين، يُطلب من الزوار مراعاة واستخدام مسارات المشي والمراقبة المحددة للزوار فقط.



Cook sights the Glass-House mountains off the coast of eastern Australia. Date: 1770 Credit: Rights Managed/MARY EVANS وكان أول من اكتشف هذه الجبال البحار جيمس كوك أثناء إبحاره عبر الساحل الشرقي لأستراليا. وسماهم بهذا الاسم لأنهم بدوا وكأنهم نسخة طبيعية من أفران الزجاج في يوركشاير.





وإلى جانب الاستمتاع بالمناظر الجميلة هناك، يمكن المشي فيها لمسافات طويلة وركوب الخيل واستكشاف المزارع وزيارة البلدات الريفية في جميع أنحاء المنطقة وقضاء اليوم في حديقة حيوان أستراليا، وهي حديقة الحيوانات الشهيرة التي أسسها ستيف إيروين الملقب باسم "صياد التمساح".





وبالقرب من الجبال، يوجد مدينة صغيرة رائعة تسمى ماليني مليئة بالكثير من غرف الشاي ومحلات التحف القديمة. وتوفر الكثير من النشاطات التي ينصح بها الزوار.



نشاطات يمكن القيام بها في جبال البيت الزجاجي ومنتزهها الوطني

- زيارة حدائق ماليني النباتية الخلابة الشهيرة.





- المشي ما بين جبال البيت الزجاجي لتستمع بمناظر لم تراها من قبل في أستراليا.





- البحث عن طريق جبال البيت الزجاجي المخصص لصور منصة انستغرام الشهيرة





- زيارة متجر التحف القديمة في مدينة ماليني





- زيارة حديقة حيوان أستراليا الأشهر في البلاد





- جولة في ماليني مخصصة لجميع منتجات الألبان الطازجة





- السباحة في شلالات غاردنرز





- زيارة أكبر مصنع للزنجبيل في العالم مجانًا





- زيارة شلالات بودريم





- احتضن جملا وتصور معه



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