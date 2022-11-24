كاهن سابق يواجه المحكمة بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل

النقاط الرئيسية
- منذ عام مضى، بدأ محققون من منطقة شرطة ريتشموند التحقيق في تقارير عن تعرض صبي يبلغ من العمر 14 عاماً للاعتداء الجنسي
- قالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 74 عاماً
- تم توجيه الاتهام للكاهن السابق بالاعتداء الجنسي على شخص تحت سن 16 عاماً
منذ عام مضى، بدأ محققون من منطقة شرطة ريتشموند التحقيق في تقارير عن تعرض صبي يبلغ من العمر 14 عاماً للاعتداء الجنسي في مبنى تابع للكنيسة في مالانغاني على بعد حوالي 40 كيلومتراً غرب كازينو في عام 1982.
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 74 عاماً في مركز شرطة كازينو يوم الثلاثاء ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجنسي على شخص تحت سن 16 عاماً.
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وتزعم الشرطة أن الكاهن السابق دعا الصبي إلى منزله قبل أن يقوم بالاعتداء عليه جنسيا.
وتم الإفراج عن الكاهن بكفالة مشروطة صارمة ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة كيوغل المحلية اليوم الخميس.
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