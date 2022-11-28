تذاكر باهظة الثمن ومقاعد محدودة وإلغاءات: هل هذا واقع السفر الجديد؟

النقاط الرئيسية: كانت أرخص أسعار تذاكر الطيران الاقتصادية أعلى بنسبة 56 في المائة في أغسطس 2022 مما كانت عليه في أبريل 2022

جائحة COVID-19 ساهمت في ارتفاع أسعار الرحلات المحلية والدولية

من غير المرجح أن يرى العملاء أسعارًا أقل لتذاكر الطيران في أي وقت قريب

بعد عامين من إغلاق الحدود بسبب جائحة فيروس كورونا، واجه العديد من الأستراليين الحريصين على حجز رحلات خارجية ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ومحدودية التوافر.





أخبر الخبراء وشركات الطيران SBS News أن الوضع يرجع إلى عدد من الظروف التي من غير المرجح أن تتغير في أي وقت قريب.





إذن ما السبب وراء ارتفاع أسعار التذاكر، هل يمكن فعل أي شيء حيال ذلك، وهل هذا هو واقع السفر الجديد؟



ارتفاع الطلب والقدرة المحدودة على ارتفاع الأسعار

في سبتمبر، أصدرت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC) تقريرها عن منافسة شركات الطيران في أستراليا، والذي وجد أن أسعار تذاكر الطيران المحلية زادت بشكل كبير بين أبريل وأغسطس من هذا العام.





وفقًا لـ ACCC، كانت أرخص أسعار تذاكر الطيران الاقتصادية أعلى بنسبة 56 في المائة في أغسطس 2022 مما كانت عليه في أبريل 2022 عندما وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 11 عامًا، بينما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران درجة رجال الأعمال بنسبة 17 في المائة بين يونيو وأغسطس.



يقول ديفيد بيرمان، الأستاذ المساعد في جامعة التكنولوجيا في سيدني ومؤلف كتاب عن الأزمات السياحية إن جائحة COVID-19 ساهمت في ارتفاع أسعار الرحلات المحلية والدولية.





وقال: «على مدار 50 عامًا تقريبًا بين حوالي عام 1970 وبداية COVID-19 في عام 2020، انخفضت أسعار تذاكر الطيران فعليًا، عامًا بعد عام، سواء من حيث القيمة الحقيقية للدولار أو بالقيمة الفعلية للدولار».





«لقد أفسد COVID-19 كل ذلك... بسبب القيود المذهلة على عمليات شركات الطيران، كانت شركات الطيران تخسر الأموال بشكل كبير... لذلك تراكم عليها هذا المبلغ الهائل من الديون، ويتعين على معظمها سداده.»





يقول السيد بيرمان إن العديد من شركات الطيران ترفع الأسعار الآن كجزء من محاولة لتخفيف ديونها، بينما تواجه في الوقت نفسه نقصًا في الموظفين بسبب عمليات التسريح خلال الوباء مما يساهم في مشاكل مثل الإلغاء المتكرر وخيارات الرحلات المحدودة.





وقال إن «شركات الطيران واجهت الكثير من الصعوبات في التعامل معها».



«الشيء الآخر الذي يجب ملاحظته هو عوامل مثل زيادة أسعار الوقود، ومحاولة سداد الخسائر، ودفع تكاليف الموظفين الجدد... الكثير من العوامل المختلفة التي ظهرت بالفعل في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بالفعل.»



أسوأ أداء على الإطلاق

في الأشهر الأخيرة، اشتكى العملاء أيضًا من الإلغاءات المتكررة.





وفقًا لـ ACCC، سجلت صناعة الطيران المحلية في يوليو 2022 أسوأ أداء في الوقت المحدد على الإطلاق، وألغت شركات الطيران الرحلات بمعدل يزيد عن ثلاثة أضعاف المتوسط.



عندما يتعلق الأمر بالإلغاء، يقول البروفيسور بامبر إن شركات الطيران يجب أن تعمل بشكل أفضل.





وقال: «يمكن لشركة طيران عملاقة مثل كوانتاس إلغاء الرحلات في أي لحظة، مما يسبب لنا إزعاجًا كبيرًا دون الحصول على تعويض».





«ومع ذلك، إذا أراد العميل تغيير رحلته لسبب وجيه، فستفرض كوانتاس غرامات عالية، على الرغم من أن إعادة الحجز تكلفته قليلة جدًا.»



ماذا قالت شركات الطيران؟

وقال متحدث باسم فيرجن أستراليا لـ SBS News إن شركة الطيران تركز على توفير القيمة والاختيار للعملاء في الوضع الحالي لزيادة الطلب وضغط التضخم وتكاليف الوقود المرتفعة.





وقال المتحدث: «لقد شهدنا طلبًا كبيرًا مع عودة الأستراليين إلى السفر جوا لإعادة التواصل مع الأصدقاء والعائلة والاستمتاع بتجارب السفر التي فقدناها جميعًا خلال الوباء».





«تواصل فيرجن أستراليا تكثيف خدماتنا المحلية ونتوقع أن تعود السعة إلى حوالي 100 في المائة من مستويات ما قبل COVID في ديسمبر ويناير.»





وقال المتحدث إن فيرجن أستراليا تعمل أيضًا على تكثيف خدماتها الدولية قصيرة المدى.





وفي 13 أكتوبر، وفي تحديث للأداء التشغيلي، قالت كوانتاس إن عمليات الإلغاء انخفضت من 4 في المائة في أغسطس إلى 2.4 في المائة في سبتمبر.





وقالت شركة الطيران إن الحقائب التي تعرضت لسوء المعاملة ظلت منخفضة عند 6 لكل 1000 مسافر في سبتمبر وحتى أكتوبر.





وفي 23 نوفمبر، قالت كوانتاس إنه على الرغم من استمرار ارتفاع تكاليف الوقود، إلا أن الأداء التشغيلي يتحسن.



هل هناك أي راحة في الأفق؟

على الرغم من التفاؤل من شركات الطيران، يقول بيرمان إنه من غير المرجح أن يرى العملاء أسعارًا أقل لتذاكر الطيران في أي وقت قريب.





«إلى حد ما، أعتقد أنه سيكون لدينا هضبة من المستويات الأعلى وهوامش أعلى... وأعتقد أنه عندما نبدأ في الانتعاش في السياحة، سنستقر بالتأكيد وربما في بعض الحالات سننخفض قليلاً مقارنة بما كنا عليه في عام 2019.





«لدنيا حاليا أسعار أعلى قليلاً من الوضع الطبيعي الجديد وليس فقط بسبب الديون... بل أيضًا لأنه ما لم نحصل على حل لهذا الصراع بين أوكرانيا وروسيا، فسيكون لذلك تأثير مستمر على أسعار الوقود.»





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