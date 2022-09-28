مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ينضم إلى التحقيق في خرق بيانات Optus والمقرصنون يسحبون طلبا بفدية مالية

النقاط الرئيسية: أعرب النائب العام عن قلقه من أن Optus لم تبلغ عن خرق أرقام Medicare

ألغت المجموعة التي تقف وراء الخرق المعلوماتي طلبا لدفع فدية مالية وادعت أنها حذفت سجلات 11 مليون عميل

تتضمن المعلومات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني أرقام جوازات السفر ورخص القيادة وتواريخ الميلاد وعناوين المنازل

جهود كبيرة تبذل للتحقيق في ملابسات خرق سجل عملاء Optus حيث انضم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية في التحقيق بالحادث.





وكشف المدعي العام مارك دريفوس عن التعاون الدولي في الوقت الذي ألغت فيه المجموعة التي تقف وراء الخرق طلبها الحصول على فدية مالية وادعت أنها حذفت سجلات 11 مليون عميل كانت قد حصلت عليها من موقع شركة الاتصالات.





وقال دريفوس للبرلمان إنه تم إطلاق جهود حكومية شاملة حيث لا تعمل الشرطة الفيدرالية فقط مع الحكومة وقطاع الاتصالات ولكنها أيضًا تتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.





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كما أعرب النائب العام عن قلقه من أن Optus لم تبلغ أنه تم خرق أرقام Medicare خلال عملية القرصنة.





ووصف المتحدث باسم الدفاع عن المعارضة أندرو هاستي رد الحكومة على الاختراق بأنه «باهت وبطيء».





وقال متحدث الشؤون الخارجية في حكومة الظل سايمون برمنغهام والمتحدث باسم الأمن الإلكتروني في حكومة الظل جيمس باترسون في بيان إن «ضحايا الاختراق الإلكتروني لشركة Optus يجب ألا يضطروا إلى الانتظار أو دفع مبالغ كبيرة من الرسوم لتأمين معلوماتهم الشخصية والحصول على جواز سفر جديد».





وقد ألغت المجموعة التي تقف وراء الخرق المعلوماتي طلبا لفدية مالية وادعت أنها حذفت سجلات 11 مليون عميل كانت قد حصلت عليها من موقع شركة الاتصالات.





يأتي ذلك بعد محاولة مزعومة لإجبار Optus على دفع مليون دولار أمريكي (1.54 مليون دولار أسترالي) بحلول يوم الجمعة بعد أن أصدرت المجموعة تفاصيل حساسة للعملاء الأستراليين في منتدى للبيانات المخترقة.





وتتضمن المعلومات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني أرقام جوازات السفر ورخص القيادة وتواريخ الميلاد وعناوين المنازل وفقًا لباحث الأمن الإلكتروني والكاتب جيريمي كيرك من شركة ISMG Corp.





وقد ظلت البيانات التي تم نشرها يوم الثلاثاء موجودة على الإنترنت حتى الساعة 1.30 مساءً بتوقيت سيدني.



ووصف رئيس الوزراء بالإنابة ريتشارد مارلز خرق البيانات بأنه «جرس إنذار».





وقال: «الحقيقة هي أن ما حدث خلال الأسبوع الماضي كان بمثابة جرس إنذار للشركات الأسترالية».





«تبذل الشرطة الفيدرالية الأسترالية الآن كل ما في وسعها لمتابعة التحقيق الجنائي، ولكن المهم حقًا لعملاء Optus هو الخطوات التي يتخذونها الآن فيما يتعلق بأمنهم.»





وقال مارلز إنه من المهم للعملاء عدم النقر على الروابط والتحقق من مصادر مواقع الويب وعدم الكشف عن المعلومات الشخصية عبر الهاتف.





«الآن سنواصل العمل عن كثب مع Optus ومع الشركات الأخرى في قطاع الاتصالات والقطاعات الأخرى داخل الاقتصاد، بما في ذلك البنوك، للتأكد من أننا نستطيع القيام بكل شيء لتقليل تأثير هذا الحدث المقلق للغاية.»



انتقدت وزيرة الشؤون الداخلية الفيدرالية كلير أونيل شركة Optus بعد خرق البيانات. Source: AAP في بيان صباح الثلاثاء، قالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل إنها قلقة للغاية إزاء التقارير التي تفيد بمشاركة المعلومات الشخصية بما في ذلك أرقام الرعاية الطبية إما مجانًا أو مقابل مبلغ مالي.





وقالت: «لم يتم الإبلاغ أبدًا أن أرقام الرعاية الطبية تشكل جزءًا من المعلومات المخترقة».



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قال وزير الخدمات الحكومية بيل شورتين إن Optus بحاجة لتحسين أدائها.





وصرّح لـ Nine Network Today: «بناءً على ما قيل لي لم تفعل Optus ما يكفي لحماية عملائها ويجب أن تكون متابعتهم أكثر فعالية».





«أعتقد أن الوقت قد حان لإصلاح كبير لكيفية الاحتفاظ ببياناتنا من قبل الشركات الكبرى».





«نحن نبذل قصارى جهدنا للقبض على المخترقين ولكن ليس هناك شك في أن دفاعات الشركة كانت غير كافية».





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