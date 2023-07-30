وزير الزراعة الفيدرالي يؤكد خلو الماشية الاسترالية من مرض "الجلد العقدي" القاتل

التطمينات صدرت بعد اكتشاف عدد صغير من الماشية المصدرة مصابة بالمرض

Cattle in the Berrimah export yards in Darwin. (AAP)

Cattle in the Berrimah export yards in Darwin. (AAP) Source: AAP

أكد وزير الزراعة الفيدرالي موراي وات خلو الماشية الاسترالية من مرض "الجلد العقدي" القاتل.

وطمئنت الحكومة الفيدرالية السلطات الإندونيسية بأن الصادرات الحيوانية الأسترالية خالية من هذا المرض القاتل.

وأوقفت إندونيسيا الصادرات من أربع منشآت أسترالية بانتظار إجراء مزيد من الاختبارات للحيوانات، بعد اكتشاف عدد صغير من الماشية المصدرة مصابة بالمرض.
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لكن وزير الزراعة الفيدرالي موراي وات يقول إن أستراليا لا تزال خالية من مرض الجلد العقدي.

ومرض الجلد العقدي هو مرض فيروسي يصيب الأبقار التي تعد العائل الطبيعي للمرض ولا يصيب الأغنام والماعز على الرغم من ملاصقة الكثير منها للأبقار المصابة.
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نشر في: 31/07/2023 7:52am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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