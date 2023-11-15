الحكومة الفيدرالية تتحرك لتشريعٍ "سريع" يفرض قيوداً على المهاجرين المطلق سراحهم من الاحتجاز

وزيرة الشؤون الداخلية تؤكد أن التشريع يفرض قيوداً "صارمة"

Brisbane International Airport

Brisbane International Airport Source: AAP

من المقرر أن تقدم الحكومة الفيدرالية للبرلمان اليوم مشروع قانون جديد وسط ضغوط متزايدة من المعارضة بشأن تعامل الحكومة مع إطلاق سراح 81 مهاجرًا من مراكز احتجاز الهجرة كانوا محتجزين لأجل غير مسمى.

وتم إطلاق سراح المهاجرين من مركز احتجاز الهجرة نتيجة لقرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي خلص إلى أن الاحتجاز لأجل غير مسمى غير قانوني.

وتأتي خطط حكومة العمال لتمرير تشريع الطوارئ بعد مطالبة المعارضة بأن يستمر مجلسا البرلمان في الانعقاد حتى يتم إقرار التشريع.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير اونيل صباح اليوم (الخميس) ان مشروع القانون الجديد يفرض قيودا صارمة على المطلق سراحهم.

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نشر في: 16/11/2023 8:49am
آخر تحديث: 16/11/2023 8:52am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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