بعد عودة خدمات أوبتس: الحكومة تحقق في أسباب العطل المفاجئ

النقاط الرئيسية ستقوم الحكومة بمراجعة انقطاع خدمات Optus الذي أثر على أكثر من 10 ملايين أسترالي على مستوى البلاد.

قالت رولاند إن هذا الفشل يكشف حقيقة أنه "لا توجد شبكة محصنة" ضد الأعطال الكبيرة

استغرق الأمر أكثر من 12 ساعة قبل استعادة الخدمات بشكل كامل.

ستبدأ الحكومة الفيدرالية تحقيقاً في العطل الشامل الذي تعرضت له شبكة Optus على مستوى البلاد يوم الأربعاء والذي أثر على أكثر من 10 ملايين أسترالي، محلياً وخارجياً.





وقالت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند إن وزارتها ستجري مراجعة حتى يتمكن قطاع الاتصالات استخلاص الدروس مما حدث.





وقالت في بيان: "الاتصال ضروري للغاية للمستهلكين والشركات الأسترالية، وكانت آثار هذا الانقطاع مثيرة للقلق بشكل كبير".



Michelle Rowland said her department will identify lessons for the industry to learn. Source: AAP / Bianca De Marchi وتابعت رولاند "بينما نرحب باستعادة خدمات Optus على مدار اليوم، فمن الأهمية بمكان أن تجري الحكومة عملية لتحديد الدروس التي يمكن تعلمها من العطل في الأمس."





وأكدت أن الفشل كشف حقيقة أنه "لا توجد شبكة محصنة" ضد الأعطال الكبيرة وأنه من الضروري تحسين الإجراءات التي تعقب الانقطاع.



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