الحكومة الفيدرالية تعلن إنشاء قاعدة بيانات وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة

أكد وزير البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة ووزيرة الخدمات الاجتماعية في بيان إن قاعدة بيانات الإعاقة الوطنية ستعمل على تحسين البحث وتطوير السياسات وتقديم الخدمات وضمان التمويل الحكومي المستهدف للأشخاص الذين يعانون من إعاقة.





التزمت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والمقاطعات بانشاء قاعدة بيانات وطنية للإعاقة.





وستوفر قاعدة البيانات مصدرًا واحدًا للمعلومات يجمع بين بيانات الكومنولث والولايات والمقاطعات حول الأشخاص ذوي الإعاقة.





وسيشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالتوظيف والصحة والتعليم وخدمات الدعم التي يتم الوصول إليها.





والتزم الكومنولث بتقديم مبلغ إجمالي قدره 68.3 مليون دولار، بينما ستوفر كل حكومة ولاية ومقاطعة ما يصل إلى 1.36 مليون دولار لدورها في تقديم البيانات.





وستكون النتائج الأولى من قاعدة بيانات الإعاقة الوطنية متاحة في عام 2024.





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