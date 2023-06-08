الحكومة الفيدرالية تعلن إنشاء قاعدة بيانات وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة

التزمت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والمقاطعات بانشاء قاعدة بيانات وطنية للإعاقة.

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In an interview with SBS News last month, Anthony Albanese condemned Iranian authorities in the wake of a bloody crackdown on protesters. Source: AAP / MICK TSIKAS

أكد وزير البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة ووزيرة الخدمات الاجتماعية في بيان إن قاعدة بيانات الإعاقة الوطنية ستعمل على تحسين البحث وتطوير السياسات وتقديم الخدمات وضمان التمويل الحكومي المستهدف للأشخاص الذين يعانون من إعاقة.

التزمت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والمقاطعات بانشاء قاعدة بيانات وطنية للإعاقة.

وستوفر قاعدة البيانات مصدرًا واحدًا للمعلومات يجمع بين بيانات الكومنولث والولايات والمقاطعات حول الأشخاص ذوي الإعاقة.

وسيشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالتوظيف والصحة والتعليم وخدمات الدعم التي يتم الوصول إليها.

والتزم الكومنولث بتقديم مبلغ إجمالي قدره 68.3 مليون دولار، بينما ستوفر كل حكومة ولاية ومقاطعة ما يصل إلى 1.36 مليون دولار لدورها في تقديم البيانات.

وستكون النتائج الأولى من قاعدة بيانات الإعاقة الوطنية متاحة في عام 2024.

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نشر في: 9/06/2023 7:15am
آخر تحديث: 9/06/2023 11:30am
By Manal Al-Ani
المصدر: SBS

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