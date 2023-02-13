الاستخبارات الاسترالية: التطرف اليميني انخفض "كثيراً" ومعظم عمل الوكالة يتركز على التطرف الديني

قال مدير وكالة الامن والاستخبارات الاسترالية (آزيو) للبرلمان أن التطرف الذي يحركه الجناح اليميني ونظرية المؤامرة قد شهد انخفاضًا كبيرًا في أعقاب إزالة قيود جائحة كوفيد-19.





وتحدث مدير الوكالة مايك بيرجيس عن انخفاض في التطرف اليميني خلال جلسة استماع للجنة في مجلس الشيوخ من 50 في المائة إلى 30 في المائة منذ رفع الإغلاقات الوبائية وتخفيف القيود.





وأوضح أن المتطرفين الذين يتصرفون منفردين لا يزالون يشكلون أكبر تهديد ارهابي ، مع الاعتراف بأن المتطرفين ذوي الدوافع الدينية يشكلون غالبية عبء العمل في الوكالة.



