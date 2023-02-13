الاستخبارات الاسترالية: التطرف اليميني انخفض "كثيراً" ومعظم عمل الوكالة يتركز على التطرف الديني

مدير الوكالة يؤكد أن المتطرفين الذين يتصرفون منفردين لا يزالون يشكلون "أكبر تهديد ارهابي"

مایک برجس، مدیرکل سازمان امنیت اطلاعات آسترالیا (ازیو) در حال صحبت در پارلمان.

مايك بيرجيس Source: AAP

قال مدير وكالة الامن والاستخبارات الاسترالية (آزيو) للبرلمان أن التطرف الذي يحركه الجناح اليميني ونظرية المؤامرة قد شهد انخفاضًا كبيرًا في أعقاب إزالة قيود جائحة كوفيد-19.

وتحدث مدير الوكالة مايك بيرجيس عن انخفاض في التطرف اليميني خلال جلسة استماع للجنة في مجلس الشيوخ من 50 في المائة إلى 30 في المائة منذ رفع الإغلاقات الوبائية وتخفيف القيود.

وأوضح أن المتطرفين الذين يتصرفون منفردين لا يزالون يشكلون أكبر تهديد ارهابي ، مع الاعتراف بأن المتطرفين ذوي الدوافع الدينية يشكلون غالبية عبء العمل في الوكالة.

وقال بيرجس إن التراجع من اليمين المتطرف مهم ، لكن آزيو لا تزال في حالة تأهب قصوى لاي عنف طارئ من هذه الحركات.


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نشر في: 14/02/2023 7:43am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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