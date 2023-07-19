بطولة كأس العالم للسيدات في كرة القدم تنطلق في أستراليا ونيوزلندا اليوم والأنظار تتجه إلى الماتيلداس

تنطلق اليوم بطولة كأس العالم للسيدات بكرة القدم في أستراليا ونيوزلندا بمشاركة 32 فريقاً.





ومن المقرر أن تخوض الفرق المقسمة إلى 8 مجموعات 64 مباراة خلال الدورة التي ستستمر شهراً من 20 تموز/يوليو حتى 20 آب/أغسطس 2023.





ويفتتح المنتخب النيوزلندي البطولة بمباراة أمام النرويج الساعة الخامسة عصراً في نيوزلندا تليها مباراة أستراليا وإيرلندا في سيدني عند الساعة الثامنة مساءً.





قائدة فريق الماتيلداس سام كير تقول إن نتيجة المباراة أمام إيرلندا سيحددها أداء فريقها بغض النظر عن أي شي آخر.





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