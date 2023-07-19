بطولة كأس العالم للسيدات في كرة القدم تنطلق في أستراليا ونيوزلندا اليوم والأنظار تتجه إلى الماتيلداس

البطولة تنطلق بمشاركة 32 فريقاً تخوض 64 مباراة خلال البطولة.

Matildas

Matildas players with their new Nike kit Credit: Nike

تنطلق اليوم بطولة كأس العالم للسيدات بكرة القدم في أستراليا ونيوزلندا بمشاركة 32 فريقاً.

ومن المقرر أن تخوض الفرق المقسمة إلى 8 مجموعات 64 مباراة خلال الدورة التي ستستمر شهراً من 20 تموز/يوليو حتى 20 آب/أغسطس 2023.

ويفتتح المنتخب النيوزلندي البطولة بمباراة أمام النرويج الساعة الخامسة عصراً في نيوزلندا تليها مباراة أستراليا وإيرلندا في سيدني عند الساعة الثامنة مساءً.

قائدة فريق الماتيلداس سام كير تقول إن نتيجة المباراة أمام إيرلندا سيحددها أداء فريقها بغض النظر عن أي شي آخر.

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نشر في: 20/07/2023 7:55am
آخر تحديث: 20/07/2023 3:58pm
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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