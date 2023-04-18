القتال يحتدم في العاصمة السودانية الخرطوم على الرغم من اتفاق الهدنة

النقاط الرئيسية: ترددت أصداء إطلاق النار بصوت عالٍ على خلفية البث المباشر للقنوات الإخبارية التلفزيونية العربية في منطقة العاصمة الخرطوم

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي في نيويورك «لم نتلق أي مؤشرات هنا على وقف القتال»

اندلع الصراع بين القائد العسكري السوداني ونائبه في المجلس الحاكم في السودان قبل أربعة أيام، مما أدى إلى عرقلة خطة مدعومة دوليًا للانتقال إلى حكم ديمقراطي مدني

أدى إطلاق النار الكثيف إلى انهيار اتفاق هدنة لمدة 24 ساعة في السودان بعد وقت قصير من دخوله حيز التنفيذ تحت ضغط أمريكي على الفصائل العسكرية المتحاربة لوقف القتال الذي تسبب في أزمة إنسانية.





ترددت أصداء إطلاق النار بصوت عالٍ على خلفية البث المباشر للقنوات الإخبارية التلفزيونية العربية في منطقة العاصمة الخرطوم بعد دقائق من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في الساعة السادسة مساءً.





وكانت الطائرات الحربية تحلق في سماء الخرطوم وأفاد العديد من الشهود عن دخول قوة برية كبيرة من الجيش إلى المدينة من الشرق.



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وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي في نيويورك «لم نتلق أي مؤشرات هنا على وقف القتال».





اندلع الصراع بين القائد العسكري السوداني ونائبه في المجلس الحاكم في السودان قبل أربعة أيام، مما أدى إلى عرقلة خطة مدعومة دوليًا للانتقال إلى حكم ديمقراطي مدني بعد أربع سنوات من سقوط الرئيس عمر البشير في انتفاضة شعبية وبعد عامين من انقلاب عسكري.





هذا وقد قُتل ما لا يقل عن 185 شخصًا في جميع أنحاء البلاد المترامية الأطراف.



قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، متحدثًا في اليابان، يوم الثلاثاء إنه اتصل هاتفيًا بكل من قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد القوات شبه العسكرية الجنرال محمد حمدان دقلو من قوات الدعم السريع (RSF)، مناشدًا القوات المتصارعة وقف إطلاق النار «للسماح للسودانيين بلم شملهم بأمان مع عائلاتهم» وتقديم الإغاثة لهم.





وقال الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو المجلس العسكري الحاكم في السودان، في وقت سابق على قناة العربية إن اتفاق وقف إطلاق النار لن يمتد إلى ما بعد الـ 24 ساعة المتفق عليها.





وبدا أن القتال بدأ يقترب من الموعد النهائي لوقف إطلاق النار، الذي تزامن مع الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.



وفي مقطع فيديو تحققت منه رويترز، يمكن رؤية مقاتلي قوات الدعم السريع داخل مقر الجيش في الخرطوم. وقال مراسل رويترز في العاصمة إن المقاتلين لا يبدو أنهم يسيطرون على الموقع المترامي الأطراف.





ويرأس السيد برهان المجلس الحاكم الذي تم تنصيبه بعد الانقلاب العسكري عام 2021 والإطاحة بالسيد بشير في عام 2019، في حين أن السيد داغالو - المعروف باسم حميدتي - هو نائبه في المجلس الحاكم.



أدى صراعهم على السلطة إلى تعطيل خطة التحول إلى الحكم المدني بعد عقود من الاستبداد والهيمنة العسكرية في السودان، الذي يقع على مفترق طرق استراتيجي بين مصر والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا ومنطقة الساحل المضطربة في إفريقيا.





وما لم تتم السيطرة على العنف، فإنه يخاطر أيضًا بجذب جهات فاعلة من الجوار السوداني دعمت فصائل مختلفة، ويمكن أن تلعب دورًا في المنافسة على النفوذ الإقليمي بين روسيا والولايات المتحدة.





وقد هاجم المقاتلون عمال الإغاثة والمستشفيات والدبلوماسيين، بما في ذلك سفير الاتحاد الأوروبي الذي تعرض للاعتداء في منزله.



وقال مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة مارتن غريفيث إن عمال الإغاثة الإنسانية والمرافق لا يزالون مستهدفين في السودان وأن الأمم المتحدة «تتلقى تقارير عن هجمات وعنف جنسي ضد عمال الإغاثة».





وغرد غريفيث على تويتر: «هذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف»، مضيفًا أن مكتب المساعدات التابع للأمم المتحدة في جنوب دارفور تعرض أيضًا للنهب يوم الاثنين.





وقتل ثلاثة من العاملين في برنامج الأغذية العالمي في القتال يوم السبت كما أصيبت طائرة تابعة للأمم المتحدة في تبادل لإطلاق النار في مطار الخرطوم الدولي.





وقال بلينكين إن قافلة أمريكية تعرضت للهجوم على الرغم من أنها كانت تضع علامات على مركباتها بلوحات ترخيص دبلوماسية وكانت تحمل أعلام الولايات المتحدة. وأشار إلى أن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم نفّذته قوات مرتبطة بـ RSF، واصفًا الإجراء بـ «المتهور».





وقال بلينكين إن جميع الموظفين الأمريكيين في أمان بعد الحادث.



وبعد المكالمة مع السيد بلينكين، قال حميدتي إن قوات الدعم السريع وافقت على وقف إطلاق النار لضمان المرور الآمن للمدنيين ونقل الجرحى.





وفي منشور على تويتر، قال إنه والسيد بلينكين «ناقشا القضايا الملحة» وتم التخطيط لمزيد من المحادثات.





أصدرت قوات الدعم السريع بيانًا قالت فيه إنها تخوض معركة لاستعادة «حقوق شعبنا» فيما وصفته بثورة جديدة.





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