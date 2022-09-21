بعد تكتم دام لسنوات: حان الوقت لكشف حقيقة الحروب التي دارت على أرض أستراليا!!

سلسلة وثائقية جديدة رائدة تعطي صوتاً لقصص الحروب الأسترالية والمعارك التي دارت على أرض الوطن مع تقدم الحدود الاستعمارية ومقاومة شعوب الأمم الأولى.





الادعاء البريطاني بالوصاية على القارة الأسترالية، والذي تجاهل سيادة شعوب السكان الأصليين ووصايتهم على البلاد لآلاف السنين، قد أدى إلى صراعات وحشية استمرت لأكثر من 100 عام.



Credit: Dylan River/Blackfella Films تقوم المخرجة راشيل بيركنز وعلى مدار ثلاث حلقات من هذه السلسلة الوثائقية برحلات عبر القارة الأسترالية لاستكشاف امتداد نطاق الحروب والاستراتيجيات والمقاومة العنيفة التي حدثت، إذ تسلّط الضوء على حياة المحاربين من السكان الأصليين ومن بينهم رجال ونساء وأطفال وعسكريون وحكام ومستوطنون في صراعاتهم مع قوى الحروب. كما يشكل استكشافاً للمكان والزمان الحاضر، وموروثات الحرب، وكيفية تعامل أستراليا اليوم مع هذه الحقيقة.



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Filmmaker Rachel Perkins says making The Australian Wars documentary was an "epic undertaking" Source: SBS وقالت راشيل بيركنز، إحدى نساء قبيلة Arrernte وKalkadoon ومديرة ومقدمة المشروع بإن إنجاز هذه السلسلة كان مهمة كبرى.





"لقد استغرق هذا العمل سنوات ليؤتي ثماره. لذا آمل أن يحظى بالترحيب من قبل الجماهير الأسترالية وأن يساهم في إعادة العلاقات مع السكان الأصليين.



Actor Wakarra Gondarra depicts Pemulwuy in SBS commissioned documentary, The Australian Wars Source: SBS قالت تانيا دينينج أورمان، إحدى نساء قبيلة Birri and Guugu Yimidhirr ومديرة المحتوى الخاص بالسكان الأصليين في SBS إن سلسلة The Australian Wars مبنية على سجل SBS المتمثل في فتح آفاق جديدة في سرد القصص التي تشارك أصوات ووجهات نظر السكان الأصليين بما يسهم في تثقيف الجمهور.





وأضافت دينينج أورمان: "مشاهدة هذه السلسلة أمر أساسي لجميع الأستراليين، حيث تحسم كيفية فهمنا لتاريخنا الحقيقي، وكيف شكل هذا الأمر طريقة تفكيرنا اليوم".





لقد روت أفلام Rachel وBlackfella هذه القصة بشغف ورعاية واحترام. وتملك سلسلة The Australian Wars القدرة على الإفادة من كيفية فهم الأجيال الحالية والمستقبلية للسرد التاريخي الأسترالي، والاستفادة من رحلات التعافي والتفاهم المشترك، وإعادة طرح وجهات نظر الشعوب الأولى وأصواتهم وقصصهم التي هي في بعض الأحيان مؤلمة للغاية".



إن سلسلة The Australian Wars لديها القدرة على الافادة من كيفية فهم الأجيال الحالية والمستقبلية للسرد التاريخي الأسترالي، والاستفادة من رحلات التعافي والتفاهم المشترك.

Distinguished professor Marcia Langton features as one of many expert historians on The Australian Wars Source: SBS تقول كاثرين فينك، مديرة التلفزيون في SBS بإنها سلسلة وثائقية تاريخية أخرى من إنتاج Blackfella Films وSBS ، تحكي قصة تاريخ أستراليا بطريقة لم نشاهدها على شاشاتنا من قبل.





وتضيف فينك، "هذه السلسلة ستتحدى التصورات وتشعل نقاشاً مهماً. من خلال استكشاف تجاربنا على جانبي الصراع، تكشف The Australian Wars الحقائق التي قد تواجهنا، لكننا نأمل أن تساعد هذه السلسلة في بناء فهم مشترك للسير ببلدنا إلى الأمام".





يعرض The Australian Wars لأول مرة يوم الأربعاء في 21 أيلول/ سبتمبر في تمام الساعة 7:30 مساءً على SBS وNITV.





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يمكنكم مشاهدة هذه السلسلة مع ترجمة باللغة العربية ضمن المجموعة العربية المتوافرة على SBS On Demand على الرابط التالي: https://www.sbs.com.au/ondemand/arabic-collection





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