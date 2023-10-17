تعرفوا على القوانين الجديدة التي ستعطي دفعة مالية لكبار السن

سيتمكن كبار السن قريبًا من كسب المزيد من المال دون أن يتأثر معاشهم التقاعدي.





ستعطي القوانين الجديدة التي سيتم تقديمها إلى البرلمان الفيدرالي يوم الأربعاء دفعة قدرها 4000 دولار لأولئك الذين يتقاضون معاشًا تقاعديًا والذين يقومون أيضاً بشكل من أشكال العمل.





وبموجب الاقتراح، سيتم زيادة الحد الأقصى لرصيد مكافأة العمل من 7800 دولار إلى 11800 دولار اعتبارًا من بداية العام المقبل.





وقالت وزيرة الخدمات الاجتماعية أماندا إن القوانين الجديدة ستزيل العقبات أمام أصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتطلعون إلى العودة إلى العمل.





وقالت: "العديد من الأستراليين الأكبر سناً يختارون زيادة معاشهم التقاعدي من خلال عمل مدفوع الأجر، وهو أمر جيد لهم".





"نحن بحاجة للتأكد من أن النظام يحفز الأستراليين الأكبر سنا على العمل إذا أرادوا ذلك.



وكانت التغييرات التشريعية إحدى التوصيات المقدمة في تقرير التوظيف الحكومي الذي صدر في سبتمبر/أيلول.





ويقدر أن 195 ألف شخص في أستراليا يحصلون على معاش تقاعدي كل عام.





ومن المتوقع أن تكلف التغييرات 42.4 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.





سيقدم التشريع الجديد أيضًا تعديلات لمضاعفة الحد الزمني لأولئك الذين يتلقون مدفوعات مثل JobSeeker للاحتفاظ بمزايا مثل بطاقات الامتياز عند بدء العمل.





سيتم زيادة الحد الزمني، المعروف أيضًا باسم فترة معدل الدخل الصفري من 12 أسبوعًا إلى 24 أسبوعًا اعتبارًا من 1 يوليو، في حالة إقرار القوانين من قبل البرلمان.





ومن المتوقع أن يستفيد 138 ألف شخص من من التغييرات الجديدة.



