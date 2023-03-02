تقرير: أربعة من كل 10 أستراليين يعانون من ضائقة مالية

الضائقة المالية تظهر عند وجود صعوبات في لدفع الفواتير والإيجار أو التقصير في سداد الرهن العقاري أو القروض الشخصية

A woman is having difficulty following conversations.

A woman is having difficulty following conversations. Source: Getty / Getty Images

ألقت تكاليف المعيشة المتصاعدة والارتفاع في أسعار الفائدة بظلالها على حياة الاستراليين وقد تسببت في أعلى معدلات "الضائئقة المالية" في البلاد منذ بداية الوباء.

ويعاني أربعة من كل 10 أستراليين من بعض أشكال الصعوبات المالية، وهو أعلى رقم تم تسجيله خلال الدراسة المسحية التي اجراها مصرف ناب NAB منذ الأيام الأولى للجائحة.

وتأتي النتائج المرتفعة لربع كانون الأول (ديسمبر) بعد الزيادات المستمرة في الابلاغ عن حالات "الضائقةالمالية" على مدى ثلاث سنوات.

ويقول أولئك الذين يعانون من الضائقة المالية انهم قد يكافحون لدفع الفواتير والإيجار، وليس لديهم ما يكفي من المال لشراء الطعام، أو التقصير في سداد الرهن العقاري أو سداد القروض، أو ليس لديك ما يكفي من المال لتغطية حالات الطوارئ. "

وقال تقرير المصرف إن الضائقة المالية يمكن أن تحدث في أي وقت، وغالبًا ما تكون نتيجة المرض أو فقدان الوظيفة أو في حال وجود التزامات كثيرة.

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نشر في: 3/03/2023 7:53am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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