مقتل أب وأطفاله الخمسة في حريق هائل بمنزلهم في كوينزلاند

اندلع حريق كبير في منزل صباح اليوم الأحد في كوينزلاند أودى بحياة أب وخمسة من أبنائه.

QLD RUSSELL ISLAND FATAL HOUSE FIRE

A supplied screen-grab obtained Sunday, August 6, 2023 of Queensland Fire and Emergency crew at the scene of a house fire in Russell Island, Queensland. Six members of the one family, including five children, are feared dead after a fire broke out in a home on an island off the coast of Brisbane. (AAP Image/NINE NEWS) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Credit: SUPPLIED/PR IMAGE

يُعتقد أن الأم البالغة من العمر 28 عاماً هي الناجي الوحيد من الحريق الهائل الذي دمر منزلهم في جزيرة راسل في كوينزلاند.

تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى المنزل الواقع في شارع تودمان صباح اليوم الأحد حوالي الساعة السادسة صباحاً لتجد المنزل المكون من طابقين محترقاً بالكامل، كما اشتعلت النيران في المنزلين المجاورين.

وأكدت شرطة كوينزلاند أن خمسة أشقاء، منهم اثناء في سن 11 و10 سنوات وتوأم يبلغان من العمر أربع سنوات وطفل في الثالثة ووالدهم البالغ من العمر 34 عاماً هم في عداد المفقودين.

ولاحقاً ذكرت إذاعة ABC أنه قد تم تأكيد وفاة الأب وأبنائه الخمسة.

وعولجت الأم البالغة من العمر 28 عاماً نتيجة استنشاقها الدخان لكنها لم تصب بأذى جسدي.

وصرح قائد شرطة كوينزلاند مات كيلي للصحافيين أن "هذه السيدة المسكينة فقدت عائلتها بأكملها".

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نشر في: 6/08/2023 5:35pm
آخر تحديث: 6/08/2023 5:45pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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