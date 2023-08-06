مقتل أب وأطفاله الخمسة في حريق هائل بمنزلهم في كوينزلاند

يُعتقد أن الأم البالغة من العمر 28 عاماً هي الناجي الوحيد من الحريق الهائل الذي دمر منزلهم في جزيرة راسل في كوينزلاند.





تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى المنزل الواقع في شارع تودمان صباح اليوم الأحد حوالي الساعة السادسة صباحاً لتجد المنزل المكون من طابقين محترقاً بالكامل، كما اشتعلت النيران في المنزلين المجاورين.





وأكدت شرطة كوينزلاند أن خمسة أشقاء، منهم اثناء في سن 11 و10 سنوات وتوأم يبلغان من العمر أربع سنوات وطفل في الثالثة ووالدهم البالغ من العمر 34 عاماً هم في عداد المفقودين.





ولاحقاً ذكرت إذاعة ABC أنه قد تم تأكيد وفاة الأب وأبنائه الخمسة.





وعولجت الأم البالغة من العمر 28 عاماً نتيجة استنشاقها الدخان لكنها لم تصب بأذى جسدي.





وصرح قائد شرطة كوينزلاند مات كيلي للصحافيين أن "هذه السيدة المسكينة فقدت عائلتها بأكملها".



