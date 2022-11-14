خمسة مراهقين في حالة صحية حرجة بعد حادث اصطدام سيارتهم المسرعة في سيدني

أصيب خمسة مراهقين بجروح خطيرة بعد وقوع حادث مرعب لسيارة مسرعة على الساحل الشمالي السفلي لسيدني، حيث أعلنت الشرطة تحقيقًا في الحادث الخطير.





يُزعم أن فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا كانت خلف مقود السيارة، أصيبت بجروح في الرأس والعمود الفقري، بينما أصيبت فتاة أخرى تبلغ من العمر 16 عامًا بجروح في الرأس والوجه.





بدأت الشرطة بعد ذلك بإنهاء مطاردة السيارة من نوع هولدن كومودور، قبل وقت قصير من مغادرتها الطريق، واصطدمت بشجرة واشتعلت فيها النيران يوم الأحد، في ضاحية كاميراي.





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كان من بين ركاب المقعد الخلفي رجل يبلغ من العمر 18 عامًا مصابًا بجروح في الرأس والصدر، وشابان يبلغان من العمر 17 عامًا.



جميعهم في حالة صحية حرجة في مستشفى رويال نورث شور.





يقوم فريق الحوادث الخطيرة من قيادة منطقة شرطة بلو ماونتينز بالتحقيق في الظروف المحيطة بالحادث.





سيخضع التحقيق لمراجعة مستقلة.





تناشد الشرطة أي شخص لديه صور كاميرا dashcam أو شاهد الحادث للتقدم بالمعلومات.



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