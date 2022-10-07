خمسة أشياء يمكنك القيام بها الآن لتحسين صحتك وعافيتك

تقول أستاذة النشاط البدني والصحة آن تايدمان إن النشاط البدني والحفاظ على نظام غذائي متوازن شيئان يمكنك القيام بهما يومياً للحفاظ على صحة جيدة.





ومن تلك الخطوات الحد من استهلاك الكحول والإقلاع عن التدخين والحفاظ على علاقات اجتماعية صحية.



1. النشاط البدني

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تقول البروفيسور تيدمان إن هناك العديد من الأدلة على أن النشاط البدني لا يعزز الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية فحسب ، بل يمنع أيضاً علامات الشيخوخة.





وتوضح الخبيرة من جامعة سيدني أن ما يفعله الشخص اليوم أو هذا الأسبوع يمكن أن يكون مفيداً لصحته في المستقبل.



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فيما يتعلق بحجم النشاط البدني الذي يجب أن ينخرط فيه الفرد، تشير البروفيسور تايدمان إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية





التي تقدم توصيات حسب العمر وما إذا كان الشخص يعاني من مرض مزمن أو إعاقة.





"الرسالة الرئيسية حول النشاط البدني هي أنه مفيد للجميع، بغض النظر عن العمر أو مستوى الإعاقة الذي نعاني منه".





"حتى إذا لم تتمكن من ممارسة النشاط البدني الموصى به في الإرشادات، فإننا نعلم أيضاً بأنه وفقاً للبحوث أي قدر من التمارين أو النشاط البدني مفيد والقيام بما هو أكثر قليلاً مما تفعله حالياً سيجلب الفوائد الصحية لك".





وتوضح تايدمان أن النشاط البدني يمكن أن يأتي في أشكال مختلفة ولا يجب بالضرورة أن يكون رياضة منظمة أو مجموعة تمارين رياضية.





"يمكن أن تقرر الخروج في نزهة سيراً على الأقدام أو القيام بأعمال منزلية، لذا فإن القيام بالأنشطة في جميع أنحاء المنزل والعناية بالحديقة، كل هذه الأشياء تعزز الصحة."



2. الحفاظ على نظام غذائي متوازن

تقول البروفيسور تيدمان إنه من المهم الحفاظ على نظام غذائي متوازن لتقليل عوامل الإصابة بالأمراض على المدى الطويل وتقليل مخاطر السمنة.





"النظام الغذائي السليم مهم لتغذية جسمك والحفاظ على قوة العظام والشعور بالنشاط".





"كل هذه الأشياء مهمة حقاً، الحفاظ على نظام غذائي متوازن لا يتضمن الكثير من الأطعمة المصنعة والسكر، وهذا يعد مشكلة كبيرة في المجتمع الآن".





وتوفر إرشادات النظام الغذائي في أستراليا معلومات حول أنواع وكميات الأطعمة والأنماط الغذائية.





وهي تشجع الأستراليين على الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية من المجموعات الغذائية الخمس، مع الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والملح المضاف والسكريات المضافة والكحول.



3. قلّل من تناول الكحول وامتنع عن التدخين

تقول البروفيسور تيدمان: "نحن نعلم أن هذه عوامل خطر تسبب العديد من الأمراض"، في معرض تعليقها على أهمية الحد من الكحول والإقلاع عن التدخين.





ويُسهم استهلاك الكحول في وفاة 3 ملايين شخص سنوياً على مستوى العالم بالإضافة إلى الإعاقات وسوء الحالة الصحية لملايين الأشخاص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.





وتُظهر بيانات المعهد الأسترالي للصحة والرفاهية (AIHW) أنه تم تسجيل 1,452 حالة وفاة ناجمة عن الكحول في عام 2020، وتم تسجيل معظمها (73%) لدى الذكور.





وتعرض إرشادات الكحول الأسترالية التي تم تنقيحها في عام 2020، المبادئ التوجيهية للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن شرب الكحول.





علاوة على ذلك، يوفر مجلس السرطان 12 نصيحة تسهم في الإقلاع عن عادة تناول الكحول، بما في ذلك قضاء أيام بدون كحول واستهلاك المياه لإرواء عطشك.





وتشير التقديرات إلى أن التدخين يقتل تقريباً 20,500 أسترالي سنوياً (13% من إجمالي الوفيات) وكانوا مسؤولين عن 8.6% من إجمالي عبء المرض في أستراليا في عام 2018.





كذلك يقلّل التدخين من متوسط العمر المتوقع للإنسان ونوعية الحياة، مع زيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات والأمراض بالإضافة إلى الوفاة المبكرة.



4. الحفاظ على التواصل الاجتماعي

تقول البروفيسور تيدمان إن الشعور بالوحدة "مشكلة كبيرة" في المجتمع، ويمكن أن يحدث ذلك حتى عندما يكون الشخص محاطاً بالآخرين، حيث غالباً ما يكون هناك "نقص في التواصل".





"يتعلق الأمر بالشعور بالارتباط بمن حولك والشعور بالارتباط بالمجتمع الذي نعيش فيه".





"يتعلق الأمر بالشعور وكأنك تعني شيئًا للآخرين، وكذلك إظهار اهتمامك بالآخرين. كل هذا الاتصال البشري مهم حقاً".





وتقول إنه يمكن تحقيق الاتصال بعدة طرق، بما في ذلك التطوع والنشاط المجتمعي.





"يمكن أن يكون التطوع وسيلة لتعزيز التواصل الاجتماعي عندما يكون الآخرون جزءًا من مجموعة وأن يكون لديهم هدف مشترك لذلك يجد الكثير من الناس أن الرياضة مفيدة حقاً لذلك".





"هناك رياضات قائمة على الفريق، وتهدف جميعاً إلى نفس النتائج وتعزز التواصل بهذه الطريقة."





ومع ذلك، تقول تايدمان إن بعض الناس يستمتعون بالوحدة.





"حتى لو كان [هؤلاء الأفراد] بمفردهم، يبقى لديهم هذا الاتصال من خلال وسائل أخرى."





وتوصي منظمة Beyond Blue باتخاذ تدابير للبقاء على تواصل اجتماعي من خلال الاستفادة من التقنيات المختلفة بما في ذلك تطبيقات Skype و Zoom و FaceTime.





كما تنصح المنظمة بجدولة اللحظات الاجتماعية بشكل منتظم، بما في ذلك نادي الكتاب أو ليلة الترفيه أو العشاء العائلي أو حفلات الرقص أو الدردشات المسائية مع الأصدقاء.



5. اطمئن على نفسك وأحبائك

تقول البروفيسور تايدمان إن عمليات الإغلاق أثناء جائحة كوفيد-19 كانت مثالاً جيداً على أهمية الحاجة للاعتناء بنفسك والأشخاص الذين تهتم بهم.





"أعتقد أن هذا مهم حقاً. أعلم أنني على سبيل المثال سأقلق بشأن الآباء الأكبر سناً أثناء فترة الإغلاق أو التأكد من حصولهم على ما يحتاجون إليه".





"لكنك في كثير من الأحيان لا تدرك أنك تتحمل الكثير من التوتر والقلق. وهكذا، مجرد الاطمئنان على نفسك والتأكد من قيامك بأشياء مفيدة لرفاهيتك هو أمر مهم حقاً".





ويوصي معهد بلاك دوغ بقائمة من ستة أشياء يجب على الشخص التحقق منها أسبوعيًا لمتابعة صحته العقلية، بما في ذلك مشاعره وجسده ونومه وأفكاره.



يمكن للقراء الذين يسعون للحصول على دعم في مجال الصحة العقلية الاتصال بـ Lifeline على 131411 أو Beyond Blue على 1300224636.