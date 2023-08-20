خمسة جرحى في هجوم بمسيّرة استهدف مدينة روسية

قال رومان ستاروفويت على منصة تلغرام إن ثمة "هجومًا أوكرانيًا بطائرة بلا طيار في كورسك" .



مضيفًا "وفق المعلومات الأولية، أنها تحطمت على سطح مبنى المحطة، وبعدها اندلع حريق على السطح".





وذكر أن "خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة من شظايا الزجاج"، مشيرًا الى أن مسعفين موجودون في المكان.





وتبعد كورسك حوالى 90 كيلومترًا فقط عن الحدود الفاصلة بين روسيا وأوكرانيا.





من جهته أفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين بأن طائرة مسيرة حاولت التوجه نحو موسكو وبأن الهجوم أحبِط.





وقال على تلغرام "إنه تم اعتراضها بواسطة قوات الدفاع الجوي"، شاكرًا الجيش على عمله.





ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية أن المسيّرة رصِدت فوق منطقة ستوبينسكي في منطقة موسكو بينما كانت متجهة نحو العاصمة.





وقالت الوزارة إنها دُمرت بوسائل إلكترونية وتحطمت في منطقة مهجورة دون التسبب في أي إصابات أو أضرار، منددة بمحاولة بالهجوم.



