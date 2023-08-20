خمسة جرحى في هجوم بمسيّرة استهدف مدينة روسية

أصيب خمسة أشخاص في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانيّة استهدف محطّة للسكك الحديد في مدينة كورسك في غرب روسيا حسبما أعلن حاكم المنطقة الأحد.

UKRAINE RUSSIA CONFLICT

A handout photo made available by the Russian Defence Ministry Press-Service on 10 November 2022 shows Russian 2S3M self-propelled Akatsiya howitzers firing at an undisclosed location in the Donetsk region, eastern Ukraine. Credit: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT/EPA/AAP Image

قال رومان ستاروفويت على منصة تلغرام إن ثمة "هجومًا أوكرانيًا بطائرة بلا طيار في كورسك" .
مضيفًا "وفق المعلومات الأولية، أنها تحطمت على سطح مبنى المحطة، وبعدها اندلع حريق على السطح".

وذكر أن "خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة من شظايا الزجاج"، مشيرًا الى أن مسعفين موجودون في المكان.

وتبعد كورسك حوالى 90 كيلومترًا فقط عن الحدود الفاصلة بين روسيا وأوكرانيا.

من جهته أفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين بأن طائرة مسيرة حاولت التوجه نحو موسكو وبأن الهجوم أحبِط.

وقال على تلغرام "إنه تم اعتراضها بواسطة قوات الدفاع الجوي"، شاكرًا الجيش على عمله.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية أن المسيّرة رصِدت فوق منطقة ستوبينسكي في منطقة موسكو بينما كانت متجهة نحو العاصمة.

وقالت الوزارة إنها دُمرت بوسائل إلكترونية وتحطمت في منطقة مهجورة دون التسبب في أي إصابات أو أضرار، منددة بمحاولة بالهجوم.

كما ذكرت تاس أن مطاري دوموديدوفو وفنوكوفو اللذين يخدمان العاصمة الروسية قد أغلقا موقتًا.
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نشر في: 20/08/2023 3:31pm
By AFP - SBS
المصدر: SBS

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